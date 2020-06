In articol:

După ce, zilele trecute, din nou, Viorel a încercat să o bată, în direct, pe Vulpița, deranjat de comportamentul acesteia, Emily Burghelea a organizat pe contul ei de socializare o sesiune de întrebări și răspunsuri, fosta asistentă TV ”înțepându-și”, din nou, șefii și aducând noi argumente pentru demisia pe care și-a dat-o în direct.

”Demisia mea a fost un semnal de alarmă”, a spus Emily Burghelea după ce fanii i-au semnalat că, din nou, Viorel a încercat să o bată pe Vulpița, chiar în studio, în direct. ”Înțeleg că sunt mai multe persoane care au sesizat același lucru. Acum vin și eu cu o întrebare... Cine are dreptate? Noi sau ei?”, a răspuns, pe contul ei de socializare Emily Burghelea după ce un amic virtual a anunțat-o că a depus o reclamație la CNA pentru episoadele violente din cadrul emisiunii Acces Direct.

Relaxată după zilele petrecute pe plajele din Grecia, descrise de Emily Burghelea ca fiind un adevărat paradis, fosta asistentă TV care a demisionat în direct a dezvăluit că și-a petrecut timpul gândindu-se și la viitorul ei și la cariera pe care și-o dorește, în continuare, tot în televiziune. Astfel, Emily Burghelea a anunțat că se gândește să revină în televiziune atunci când problemele cu emisiunea de la care a demisionat se vor stinge. ”Îmi doresc să lucrez în televiziune, însă nu am niciun contract în acest moment. Poate pe viitor, cine știe?”, a spus Emily Burghelea, dar, susține ea, indiferent de câți bani i s-ar oferi sau în ce condiții ar fi momită să se întoarcă la Acces Direct nu ar mai face acest lucru.

Emily Burghelea, demisie cu scandal în plin caz Vulpița

”Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂREI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai spus Emily Burghelea.

Emily Burghelea a anunțat că Vulpița e bătută

Fosta asistentă tv a spus că nu a putut să treacă cu vederea faptul că cei din producție au trecut cu vederea suferința Vulpiței. „Nu pot să tac când cineva vine la mine, se plânge și spune că sunt singura variantă de scăpare. Singura persoană care poate să o ajute pentru că restul se fac că plouă. Nu vreau să fac mare tam-tam din chestia asta pentru că nu e ca și cum a plecat Regina Elisabeta de la Palatul Buckingham, doar că nu vreau, fetelor, ca vreuna dintre voi să fie călcată în picioare”, a spus fosta asistentă tv.

„Nu vreau eu să fiu nevoită să dau mai multe detalii pentru că e nasol”, a spus Emily Burghelea în încheierea vlog-ului, riscând să fie dată în judecată după demisie, fiind, totodată și amenințată cu moartea. ”Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie... Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus, pe conturile ei de socializare Emily Burghelea.