Emily Burghelea, de urgență la spital, însărcinată cu al doilea copil. Tânăra mămică a ajuns la perfuzii: „Nu prea am avut poftă de mâncare”

In articol:

În urmă cu doar câteva săptămâni, Emily Burghelea a aflat, din greșeală, că este însărcinată pentru a doua oară. Fericirea nu a putut fi descrisă în cuvinte pentru influencăriță și pentru soțul ei, mai ales că nimeni nu se aștept la un asemenea verdict.

Ironia sorții face ca aceasta a aflat vestea cea mare numai în momentul în care a fost nevoită să ajungă la urgențe pentru a face investigații după ce ar fi avut stări de rău, însă fără să se gândească vreo clipă că, de fapt, ar fi vorba despre un copil.

Acum, la distanță de câteva săptămâni de la aflarea veștii, Emily Burghelea a ajuns din nou la spital din cauza stărilor de rău. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fosta concurentă BAS?

Citeste si: Andrei, soțul lui Emily Burghelea, la un pas să-și dezvăluie identitatea în direct! Ce a urmat după: „A fost cu totul neașteptat”

Emily Burghelea a ajuns la perfuzii

În toiul nopții, Emily Burghelea și-a îngrijorat fanii după ce a apărut în mediul online pe patul de spital, având perfuzia la mână.

Se pare că lipsa somnului și oboseala acumulate din ultima vreme și-au spus cuvântul în cazul tinerei mămici. Din nefericire, a fost nevoită să ajungă la mâinile medicilor pentru a se repune pe picioare.

Citeste si: Cine a fost Lady Diana, Prințesă de Wales. În data de 31 august 1997, Prinţesa Diana şi-a pierdut viaţa într-un accident de maşină- kfetele.ro

Citeste si: Ultima imagine cu Regina Elisabeta in public. Detaliul pe care multi l-au ignorat..- bzi.ro

De asemenea, și-a asigurat admiratorii că bebelușul este în afara oricărui pericol și că cea care are nevoie de îngrijiri este chiar ea.

„Bebe este bine, mie îmi este puțin răuț, am exagerat cu activitatea în ultima perioadă, nici nu prea am avut poftă de mâncare, nici nu am prea dormit suficient...”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Citeste si: Mirela Vaida, vacanță pe meleagurile românești alături de întreaga familie. Unde a plecat prezentatoarea TV: „După atâta drum pe care îl străbat...”

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată

Emily Burghelea a fost surprinsă cu vestea sarcinii în momentul în care a ajuns la urgențe după ce a prezentat stări de rău. Nu se aștepta nicio secundă să fie însărcinată, motiv pentru care vestea a fost cu totul surprinzătoare chiar și pentru ea. Fericită peste măsură la acea vreme, fără să stea pe gânduri, a împărtășit și cu fanii săi din mediul online anunțul cel mare, că fetița ei va avea, în doar câteva luni, un nou partener de joacă.