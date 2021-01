Emily Burghelea, dezvăluiri despre cum a aflat că este însărcinată: ”A fost extrem de emoționant”

Emily Burghelea a povestit cum a aflat că este însărcinată!

In articol:

Emily Burghelea a dat vestea cea mare, ieri, în cadrul Teo Show. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” s-a căsătorită, recent, cu iubitul ei, Andrei, iar acum i-a impresionat pe internauți dând vestea cea mare: că este însărcinată în șapte luni.

Fosta asistentă TV a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni, iar acum le-a făcut o surpriză tuturor. Asistenta de televiziune a mai adăugat faptul că iubitul ei, Andrei, este extrem de fericit de ceea ce se întâmplă în viețile lor la momentul actual. În plus, se pare că bărbatul își ia în serios rolul și vorbește în fiecare seară cu bebelușul.

„Andrei este înnebunit, cred că va fi un tătic foarte responsabil. Vorbește cu bebelușul în fiecare seară, este topit! Îmi spune că este tot ce și-a putut dori vreodată”,a mai spus Emily Burghelea.

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată

Emily Burghelea a povestit, pe contul ei de Instagram, și cum a aflat că urmează să devină mămică. Frumoasa blondină le-a mărturisit urmăritorilor ei din mediul online, faptul că a aflat de sarcină la patru săptămâni.

”Am aflat patru săptămâni. Făceam un live pe Youtube cu două prietene, în timp ce găteam mi s-a făcut rău. Ele m-au întrebat în glumă dacă sunt însărcinată, fără să știe că noi chiar lucrăm la asta. Am mustăcit, am închis live-ul, m-am dus să-mi fac testul și am aflat vestea cea mare. A fost extrem de emoționant. Mi s-au tăiat efectiv picioarele.”,a povestit Emily Burghelea, pe Instagram.