Emily Burghelea, dezvăluiri despre soțul ei: ”Era un casanova”

Emily Burghelea a vorbit despre soțul ei, spunând cum era el înainte de căsătorie!

Emily Burghelea a făcut dezvăluiri uluitoare despre soțul ei. Fosta asistentă TV a scris câteva rânduri de-a dreptul emoționante despre felul în care era Andrei, înainte să fie soț și soție.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, însărcinată în luna a șaptea, a mărturisit pe pagina ei de Instagram câteva lucruri din relația ei cu Andrei. Emily a povestit despre soțul ei că acum ceva timp era un cuceritor și că nu avea gânduri așa serioase.

”Așa cum am spus și la Teo, nu m-aș fi văzut mămică atât de tânără, însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranța și încrederea de care am avut nevoie ca să fac acest pas, iar acum sunt mai fericită ca niciodată. Avem o relație atât de închegată și frumoasă încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți.

Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi. Am trecut și prin momente dificile fără de care, sinceră să fiu, nu cred că am fi ajuns aici. Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu. Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche, însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile”, este o parte din mesajul scris de Emily, pe contul ei de Instagram.

Detalii nemaiștiute despre soțul ei, Andrei

Emily Burghelea spune despre soțul ei că era, cândva, un Casanova.”Atunci nu era pregătit. Era un casanova. Muncea mult, petrecea mult, avea alte priorități, ca și mine de altfel. Destinul a făcut să ne reîntâlnim și să ne dorim amândoi același lucru în același timp. O familie. De atunci a început totul…. #lovestory. Dacă mi-ar fi spus cineva în momentele grele că vom ajunge aici, nu aș fi crezut. Asta este o lecție. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Infinită!”,a conchis Emily Burghelea.