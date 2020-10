Emily Burghelea, dezvăluiri incredibile! Cu ce se ocupă iubitul ei misterios: „Cine sunt eu să-l judec?”

In articol:

Emily Burghelea a revenit pe rețelele de socializare după o perioadă în care a mărturisit că a fost foarte ocupată. După pauza în care a fost foarte stresată, fosta asistentă tv a avut parte de o surpriză de zile mari! Emily Burghelea a fost cerută în căsătorie, în direct, în platoul Teo Show!

Blondina a fost surprinsă de iubitul ei, Andrei, care i-a adus un buchet de flori și, bineînțeles, inelul cu care a cerut-o. Extrem de emoționată, dar foarte entuziasmată, Emily a răspuns categoric cu DA. Acum, fanii se întreabă cum arată viitoul soț al blondinei și cu ce se ocupă. El a apărut în emisiune cu o pălărie pe cap, ochelari de soare și o mască. Pentru a răspunde la una dintre întrebări, fosta asistentă tv a pus la InstaStory site-ul iubitului ei, la care muncește de zor. Este vorba despre un site care se ocupă cu promovarea diferitelor afaceri.

„Dacă sunteți curioși cu ce se ocupă vă las aici un link cu swipe up către site-ul lui. Are multe chestii, face multe chestii, nu înțeleg de ce nu și-a făcut Instagram până acum. Cine sunt eu să-l judec? Eu sunt doar viitoarea lui soție și i-am făcut Instagram”, a declarat Emily Burghelea la secțiunea de stories de pe Instagram.

Emily Burghelea, prima reacție după ce a fost cerută în căsătorie

Vedeta nu s-ar fi așteptat nicio secundă la faptul că va fi cerută în căsătorie într-o asemenea zi. Emily Burghelea s-a arătat extrem de fericită și entuziasmată de moment. Ea a declarat că îl iubește nespus de mult pe iubitul ei. Pentru că este foarte tânără, blondina își pune întrebarea dacă va regreta răspunsul pe care l-a dat astăzi.

„Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️ Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram.