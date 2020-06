Emily Burghelea, dovada că nu a fost dată afară! „Am spus în direct”

In articol:

Emily Burghelea a șocat o țară întreagă după ce aseară a anunțat că demisionează din televiziune pentru că producătorii misiunii trec cu vederea că Vulpița este agresată. Totul a fost mascat de către cei din emisiune și Viorica și Viorel au fost puși de Mirela să spună cum Emily i-a chemat la ea acasă și i-a îmbătat. Prezentatoarea tv a vrut să scoată în evidență că scandalul ar fi pornit de fapt din cauza acestei acțiuni făcută de fosta asistentă tv, care, spun ei, nu este etică.

Citeste si: Culiță Sterp a făcut-o praf pe Mirela Vaida în direct! Scandalul cu Emily Burghelea nu este singular! DEZVĂLUIRI

Emily Burghelea, dovada că nu a fost dată afară! „Mi-am dat demisia. Am spus și în direct, dar m-au tăiat”

După ce Emily a anunțat că a demisionat, Mirela Vaida a susținut în emisiune că în realitate, fosta ei asistentă a fost dată afară de către producătorii emisiunii. În acest sens, Emily a venit cu dovada care nu poate fi contestată de nimeni.

„Ei spun că m-au dat afară, eu vă atașez aici documnentul prin care eu mi-am dat demisia. Da, am spus asta și în direct, doar că m-au tăiat, nu am putut să-mi termin fraza. Ei spun că am plecat la un alt post. În realitate, eu filmez din curte”, a spus Emily pe vlog-ul ei.

Citeste si: Incredibil, la ce super proiect a renunțat Emily Burghelea pentru a fi umilită la emisiunea Mirelei Vaida! Frumoasa asistentă a fost la un pas de a ajunge la Hollywood

Emily a ținut să clarifice și afirmațiile care au fost făcute astăzi în emisiune.

Citeste si: Mirela Vaida, reacţie incredibilă după ce Emily şi-a dat demisia! Prezentatoarea tv a fost atacată crunt pentru că a spus asta! "Adevărul"

„Ei spun că eu i-am îmbătat pe cei doi. Li s-a pus vin în pahar, dar nu i-a obligat nimeni să bea. Fiecare a băut cum a vrut. Ei spun că scandalul ar fi pornit de la faptul că scandalul ar fi porbit de la faptul că eu i-am invitat pe cei doi la petrecere, nu este adevărat. Nu este adevărat! Tot scandalul a pornit de la faptul că i ascund că Veronica este bătută, eu nu pot să accept ca o femeie să fie bătută și de aici a plecat totul”, a argumentat Emily.