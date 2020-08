View this post on Instagram

De cand a trebuit sa plec din televiziune sunt alt om. Calatoresc, visez si iubesc. Sunt mai linistita si imi place la nebunie! Am doar 21 de ani dar pana la varsta asta am gonit prin viata ca nebuna. Am realizat multe dar... in tot acest timp am uitat ceva. Am uitat de mine. Am uitat ca o carte bune iti poate aduce un zambet pe buze, am uitat ce bine e sa ai timp sa-ti savurezi cafeaua dimineata in liniste si am uitat ca fericirea se gaseste in lucruri care nu au valoare materiala. Ii multumesc vietii ca m-a adus pe drumul asta. Simt ca am trecut la nivelul urmator.

