Emily Burghelea și-a dat demisia de la emisiunea în care era asistentă de televiziune. Tânăra a spus că nu mai suportă să ascundă că Vulpița este agresată de Viorel Stegaru și a făcut un gest extrem. Mii de oameni admiră faptul că ea a luat atitudine și au felicitat-o pe paginile ei de pe rețelele de socializare.

Pe de altă parte, Mirela Vaida a declarat că Emily Burghelea nu a demisionat, ci a fost dată afară. După un val de critici venite din partea susținătorilor fostei asistente de televiziune, moderatoare a decis să șteargă mesajele și să închidă secțiunea de comentarii.

Emily Burghelea, pusă la zid de reporterul emisiunii, după demisie

Emily Burghelea a stârnit și un val de reacții negative din partea foștilor colegi. Printre ei se numără Mirela Vaida, dar și reporterul special Radu Rotaru, care a lansat acuzații grave. Și el spune că frumoasa asistentă de televiziune a fost concediată.

„Emily a fost dată afară. Și…da, se va spune mâine, în emisiune. Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva. Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu.

Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu. Vreți să avem altă asistentă la Acces Direct? Nu vreți să fie și un asistent, să se deschidă porțile pentru un asistent? Emily nu a avut demnitate față de noi. Emily e prietenă…sau așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație, se transformă într-un înger păzitor. Asta s-a întâmplat și în cazul ei, i-am zis și după emisiune, nu e nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat.

Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri. Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată. Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni” a spus Radu Rotaru, pe live-ul făcut pe contul lui de Instagram.