Emily Burghelea i-a dezvăluit numele băiețelului ei: „Este ales de mine 100%”. Au ținut totul secret până acum

Zi importantă în familia lui Emily Burghelea. Vedeta și-a creștinat fiul, la 40 de zile de la naștere. Evenimentul a fost unul restrâns, participând doar persoanele apropiate. Petrecerea, însă, va avea loc în luna aprilie.

De asemenea, blondina a decis că este momentul să dezvăluie și cum îl cheamă pe cel mic. Vedeta a mărturisit că numele a fost ales exclusiv de ea, întrucât numele fiicei sale a fost ales de Andrei, care știa de dinainte că va deveni tată de fetiță.

Emily Burghelea a dezvăluit ce nume i-a pus fiului ei

La scurt timp după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, blodina a promit că îi va dezvălui și numele, însă asta doar după ce îl va creștina. Astăzi, la fix 40 de zile de la acel moment, Emily Burghelea s-a ținut de cuvânt și a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Pe băiețelul ei și al lui Andrei îl cheamă Damian Andreas, alegerea aparținându-i ei în totalitate.

"Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare. Andrei a ales 'Amedea' încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% și a zis: 'Amedea'. Acum mi-a zis că este băiat. "Alege tu!". Este un nume ales de mine 100%.", a povestit Emily Burghelea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce semnificație are numele Damian Andreas

Numele Damian este de origine grecească și provine din verbul „damao” care înseamnă „a supune”. Astfel, Damian se traduce prin „cel care îmblânzește”. Mai mult decât atât, în Sfânta Biserică Ortodoxă, Sf. Mc. Damian a fost unul dintre „Sf. Doctori fără de arginți” care trata bolnavii fără să fie plătit. Însuși împăratul Justinian a fost vindecat subit și drept recunoștință a restaurat biserica din Constantinopol, unde se află moaștele Sf. Mc. Damian.

De asemenea, numele Andreas este de origine grecească, fiind atestat în epoca greco-romană. Cuvântul este format din "andros" care înseamnă "bărbat", astfel, numele Andreas se traduce prin bărbăție, curaj.

Emily Burghelea și familia sa [Sursa foto: Instagram]