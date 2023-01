Emily Burghelea, imagine de colecție alături de fiul ei! Cum arată micuțul, la doar o zi după naștere: „Prima noapte cu îngerașul meu”

In articol:

Emily Burghelea este în al nouălea cer! Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și ieri, 20 ianuarie, căci încă de când a ajuns la maternitate, blondina a postat aproape tot ce s-a întâmplat până a născut, dar și după ce l-a adus pe lume pe fiul ei. De asemenea, seara trecută a fost prima noapte petrecută cu băiețelul ei, iar Emily Burghelea chiar a făcut o serie de postări pe baza acestui subiect, mărturisind că nici nu poate dormi de fericire.

Emily Burghelea a fost internată în spital și urmează să devină mamă pentru a doua oară: „Îmi doresc mult să îl țin în brațe”

„Prima noapte cu îngerașul meu. Evident că nu pot să dorm! Simt că plutesc de bucurie... Deja mi s-a făcut dor de Andrei. Abia aștept să vină mâine Andrei să ne vadă.”, a scris Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.

Citeste si: Ce mărturisiri a făcut Gheorghe Turda despre Marcela Fota. Artistul o apreciază foarte mult pe cântăreață- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Mesajul postat de Emily Burghelea, după naștere

La doar câteva minute după ce a devenit mămică pentru a doua oară, Emily Burghelea le-a făcut o mare bucurie fanilor din mediul online, asta pentru că a făcut o postare emoționantă pe Instagram. Vedeta a publicat prima imagine alături de fiul ei, alături de un mesaj care, cu siguranță, i-a emoționat pe urmăritorii tinerei de pe rețeaua de socializare.

Citește și: Emily Burghelea și soțul ei, în drum spre spital! Blondina ar putea să-și aducă fiul pe lume chiar astăzi: „Deci ți s-a rupt apa. Ești gata de livrare”

„Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți!



Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare! Vă vine să credeți că are 3700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu…



L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi…



Ce trăim acum este magic!”, a scris Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram, la doar câteva minute după ce a devenit mămică.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de EMILY BURGHELEA (@emilyburghelea)