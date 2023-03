Emily Burghelea, în lacrimi! I se rupe sufletul că s-a ajuns în situația asta: „Nu știu în ce direcție s-o apuc”. A observat schimbările în urmă cu o zi, iar de atunci nu mai are pace

In articol:

Emily Burghelea este apreciată și îndrăgită de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Emily Burghelea le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că a observat un comportament ciudat la fiica ei, Amedea, atunci când a mers la serbarea sa de la grădiniță. În acest sens, vedeta le-a cerut ajutorul fanilor, întrebându-i cum ar putea să rezolve această problemă, având în vedere că micuța nici nu poate să-și exprime verbal sentimentele.

„Nu știu în ce direcție s-o apuc ca să rezolv chestia asta. Ieri am fost la grădiniță pentru că a fost ziua mamei și am stat toate cu copiii, doar că am observat un comportament destul de ciudat la Amedea, nu știu ce se întâmplă, cert e că s-a schimbat și educatoarea și îngrijitoarea de care ea era extrem de atașată și în tot contextul ăsta cu frățior nou acasă, educatoare nouă și îngrijitoare nouă, Amedea pur și simplu suferă și am văzut chestia asta ieri, mi s-a rupt sufletul în mine. Ați văzut că ieri am plâns toată ziua. Ea are un an și 11 luni, încă nu vorbește, nu poate să-și exprime în cuvinte sentimentele și trăirile și chestia asta e cu tot mai dificilă, pentru că nu pot să mă duc să o întreb. Ea înțelege, dar nu știu cât de mult înțelege.(...)

Când am fost la grădiniță și am văzut că ea e destul de agitată și voia toate jucăriile pe care le aveau ceilalți copii, am realizat că nu am trecut peste problemă. Nu pot să zic că nu a acceptat-o pe noua educatoare, dar comportamentul ei denotă că ceva nu e ok în interiorul ei. Eu stau acum și mă întreb ce să fac în situația asta, cum procedez.(...)

Probabil că suflețelul ei mic suferă, deja îmi vine să plâng. Trebuie să găsesc o soluție prin care nu știu...chiar e greu. Nu știu dacă voi ați trecut pe chestii de astea. Îmi puteți recomanda pe cineva, dacă există oameni specializați în gestionarea situațiilor de genul asta, un psiholog. Eu pe internet nu am găsit nimic”, a povestit Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.

Decizia pe care a luat-o Emily Burghelea, după ce Amedea a avut prima criză de gelozie

Recent, Emily Burghelea le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că a luat o decizie în ceea ce o privește pe fiica ei, Amedea, asta pentru că micuța pare că este geloasă pe frățiorul ei mai mic. Blondina a hotărât să aibă activități cu fetița sa și să petreacă mai mult timp împreună, ca fetele.

Citește și: „Au zis că trebuie să mă opereze” Emily Burghelea, despre problemele cu care s-a confruntat după nașterea băiatului ei! Nu a crezut că situația este atât de gravă

”E vorba despre timpul pe care îl petrecem împreună… Mi-am propus că în fiecare zi să existe o portiță în care să fac cumva să fiu doar eu cu Amedea, să facem ceva, orice, doar noi două, fie că e vorba de o plimbare rapidă în parc, o oră de joacă acasă la noi, în camera ei, sau pur și simplu o runda rapidă de cumpărături! Mi-am dat seama că Ame are nevoie de timpul acesta, chiar daca o includ mereu în activitățile pe care le fac cu bebe, îi face bine să ne rupem puțin și să fugim în lume doar noi două! Fetița mea mare este încă mică, are doar un an și 10 lui, oricât de mare o consider eu, e tot un bebeluș și ea și are nevoie de multă atenție, noul rol de surioară mai mare îi vine mănușă, dar uneori are și ea momentele ei grele… Să îl vadă pe bebe mereu la mami în brațe, poate fi derutant, acolo obișnuia să stea ea, iar acum, dintr-o dată, pare că cineva i-a luat locul…Tot ce îmi doresc eu să fac este să îi explic prin fapte că mami nu a plecat nicăieri, mami este acolo, lângă ea, nu are de ce să se teamă și o iubește la fel că pe fratele ei. Copiii mei, îngerii mei!”, a scris Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.

