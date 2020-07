Emily Burghelea, în stare de șoc! Ce i s-a întâmplat aseară, la plajă

In articol:

Emily Burghelea se bucură din plin de timpul liber pe care îl are de când și-a dat demisia din televiziune. Zilele acestea a dat o fugă acasă la Constanța, unde s-a bucurat din plin de razele călduroase ale soarelui, însă un lucru oribil i-a stricat buna dispoziție fostei asistente tv. â

Emily Burghelea a găsit un pescăruș bolnav pe plajă și s-a scandalizat

când a văzut că nimeni nu este dispus să ajute o necuvântătoare.

„La ora 5 (n.red. 17:00) când am ajuns pe plajă am văzut pescărușul ăsta care stătea pe mal, părea bolnav, am zis să-l lăsăm poate își revine. Acum este ora 9. Nimeni nu i-a făcut nimic în toate orele astea. Era plaja plină cu oameni. Ne-am întors pe același drum către mașină. Am încercat să sunăm la protecția animalelor, nimic, n-am găsit absolut nimic! Am sunat la un cabinet veterinar non-stop, o să-l ducem acolo. Mi-e o milă de el... îmi vine să și plâng! E și pui, pentru că are aripile gri. Dacă le avea albe, era matur. Sper să îl salvăm, dar autoritățile nu au nicio treabă adică am sunat și la 112 să ne facă legătura cu protecția animalelor din Constanța, dar aproape că nici nu există protecția asta sau de există e de negăsit. Nu lăsați animalele să moară pentru că ele nu au cum să se ajute”, a spus Emily Burghelea, scandalizată.

Emily Burghelea, gest incredibil pentru un pescăruș aflat la nevoie

După ce l-a dus la clinica veterinară unde a avut parte de îngrijire, Emily Burghelea a plecat cu pescărușul acasă, unde urma să îl țină până a doua zi când urma să îl ducă la rezervația naturală. Miloasă din fire, Eily a încercat să-i facă toate poftele pescărușului care nu voia în ruptul capului să mănânce.

„Referitor la pescăruș, l-am dus la clinica veterinară, i-au făcut vreo două infecții și au zis că nu au ce să-i facă. Eu cred că cel mai probabil a mâncat ceva otrăvit pentru că nu se mișcă. Este semi-paralizat, dar doctorii mi-au zis că are toate funcțiile în regulă.

Nu vă spun că am încercat să-i dau de mâncare și conservă de ton și piept de pui, m-am dus să-i caut hamsii pentru că am văzut pe internet că pescărușii mănâncă hamsii, dar nu am găsit. Am văzut că mănâncă și scoici. M-am dus la un restaurant din Constanța și i-am luat scoici crude, dar nu vrea să mănânce. I-am băgat niste apă pe gât cu forța ca să se curețe”, a mai spus Emily Burghelea, aseară pe Instagram.