Emily Burghelea își botează azi băiatul! Mărturii emoționante înainte de marele eveniment: "Am trecut prin multe stări, am avut câteva probleme" | EXCLUSIV

In articol:

Este o zi mare în familia lui Emily Burghelea. Vedeta și soțul său își botează astăzi băiatul.

Pregătirile au început încă din weekend, atunci când Andrei și Amedea au pornit în căutare de ținute speciale pentru eveniment.

Recent, Emily Burghelea a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre viața de mamă cu doi copii, despre provocări, dar și despre cele mai frumoase momente pe care le poate traversa o femeie. Blondina ne-a povestit și cum a fost vacanța la munte, acolo unde au mers în primul concediu alături de cei doi copii.

Viața vedetei s-a schimbat radical odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil, însă este una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și momentul în care se simte împlinită. Dacă multe femei s-ar teme să plece în vacanță cu doi copii mici, Emily este o curajoasă și ne-a dezvăluit inclusiv motivul pentru care nu îi este frică.

Emily Burghelea își botează azi băiatul

Emily Burghelea trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața unei mame. Vedeta își botează astăzi fiul, micuțul fiind creștinat la 40 de zile așa cum spune tradiția.

Citește și: „Le-a pierdut pe pârtie” Andreea Bănică nu s-ar fi gândit că i se poate întâmpla una ca asta, fix înainte să se întoarcă din vacanță! Artista a povestit totul în mediul online

În weekend, Andrei și fiica vedetei au mers să își aleagă ținutele pentru marea zi și au dezvăluit culoarea pe care o vor îmbrăca astăzi: albastru. Așa cum a mai povestit în trecut, Emily își dorește să își boteze fiul la 40 de zile, iar petrecerea ar urma să fie organizată în curând.

"Azi se împlinesc 40 de zile! Îl botezăm pe bebe", a scris Emily încă de la primele ore pe contul său de Instagram.

Soțul lei Emily o susține în tot ceea ce face așa că astăzi a postat și el anunțul pe contul său de Instagram și le-a transmis internauților că în curând vor afla și numele micuțului.

Citeste si: Felicitări de 1 Martie 2023: Imagini cu text pentru prima zi de primăvară- Mărțișor 2023. Să aveți o primăvară frumoasă! ”Un mărțișor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

"Azi îl botezăm pe bebe! În mai puțin de 16 ore aflați și numele", a scris și Andrei, soțul lui Emily Burghelea, în mediul online.

Emily Burghelea și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, declarații emoționante înainte de botez

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Emily Burghelea a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre familie, despre viața de cuplu și mai ales despre primul concediu în patru pe care l-a petrecut alături de Andrei și de cei doi copii.

Citește și: Emily Burghelea a recunoscut cum a trecut peste zilele de spitalizare. Proaspăta mămică spune cine și ce a ajutat-o să se țină pe picioare: „Îți revii fără să îți dai seama”

Înainte de botez, cei doi îndrăgostiți au plecat împreună cu cei doi copii și familia la munte, fiind vorba de o vacanță ideală prin care să își încarce bateriile. În timp ce se afla în vacanță, frumoasa vedetă ne-a dezvăluit cum este atmosfera și cum se descurcă cu cei doi copii.

"A trecut doar o lună de când am născut și cu toate acestea s-au întâmplat atât de multe, am trecut prin multe stări, am avut câteva probleme, ba cu febra laptelui, ba cu durerile într-o parte. Am decis să ne rupem puțin și să plecăm, să luăm o gură de aer proaspăt!

Prima vacanță cu bebelușii a decurs conform planului, bebe a fost cuminte, a dormit bine, mâncat bine și aerul de munte îi priește. Amedea este un titirez, e super fericită că am mers la munte, au fost și părinții cu noi, mami care doar ce s-a întors în țară și mama soacră, le-am luat și pe ele cu noi, sunt și nașii, am plecat cu familia și atmosfera a fost una relaxata", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Am fost la mama și acum plec spre casă.” De ce Oana Roman nu își duce acasă mama. Ce a pățit fosta soție a lui Petre Roman- kfetele.ro

Citeste si: Felicitări de Mărțișor 2023. Mesaje și urări de 1 martie 2023: ”Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?”- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Avertismentul dur al Shakirei în cel mai recent interviu acordat unui jurnalist mexican. Cea vizata este din nou Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

Emily Burghelea, o mămică fără frică

În ciuda tuturor problemelor pe care le-a întâmpinat, Emily Burghelea este mereu curajoasă și optimistă. Vedeta poate fi un adevărat exemplu căci indiferent dacă lucrurile merg bine sau rău, ea are zâmbetul pe buze.

Dacă multe mămici s-ar putea teme să plece cu doi bebeluși în concediu, nu este și cazul lui Emily. Frumoasa vedetă are încredere mereu că totul va fi bine, iar acest lucru o ajută mereu să depășească toate momentele. Emily ne-a mărturisit că nu s-a temut să plece în concediu cu doi copii mici, fiind chiar un moment de mare bucurie pentru întreaga familie.

"Nuuuu, frica este pentru cei ce nu au încredere în Dumnezeu! Mă simt sigură pe situație și mă descurc cu bebelușii. Sunt bebelușii mei și știu să am grijă de ei plus că acum, mai mult ca niciodată, pot să fiu relaxată. În caz de orice, bunicile sunt cu noi si ne pot ajuta dacă este nevoie, nașa este cu noi, nimic rău nu se poate întâmpla", ne-a mărturisit Emily, chiar în timp ce se afla în vacanță.

Emily Burghelea, o mămică împlinită

Emily Burghelea este categoric o mămică împlinită. Frumoasa blondină a adus pe lume un băiețel adorabil și ne-a povestit într-un interviu trecut și cum s-a schimbat viața ei odată cu nașterea celui de-al doilea copil.

"Simt că pot face orice pe lumea asta, mă uit la ei și realizez că nimic nu este mai prețios decât conexiunea dintre noi, familia noastră, iubirea reciprocă pe care ne-o purtăm, copilașii sunt cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu iar acum simt că El se uită la noi și ne zâmbește!

Mă simt fericită! Din cap până în picioare, este un sentiment unic, nici nu realizez încă exact ce mi se întâmplă, euforia momentului magic în care mi-am ținut băiețelul în brațe pentru prima oară încă persistă și îmi încântă toate simțurile când închid ochii și mă gândesc la asta apoi când îi deschid și îl văd, în carne și oase în fața ochilor mei, mi se zbate în piept inima de bucurie", a mărturisit Emily Burghelea, la scurt timp după ce a devenit mamă pentru a doua oară.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!