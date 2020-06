Emily Burghelea, după ce și-a dat demisia de la acces direct

In articol:

Emily Burghelea a ajuns în primele pagini ale presei după ce ș-a dat demisia din emisiunea în care era asistentă de televiziune. Nici Mirela Vaida nu se aștepta ca frumoasa tânără să izbucnească și să anunțe că nu vrea să mai facă parte din emisiune.

După ce a publicat un scurt vlog pe pagina ei de YouTube în care și-a motivat decizia de a demisiona, Emily Burghelea a anunțat că o doare capul foarte tare și că vrea să doarmă pentru a se liniști după evenimentele din ultimele ore.

Nici natura nu a ținut cu Emily Burghelea

Ulterior, la orele șase ale dimineții, Emily Burghelea, deja fosta asistentă de televiziune, a anunțat că nu a reușit adoarmă. a ieșit pe terasă și a avut parte de o surpriză neplăcută. Toate hainele pe care le-a pus la uscat fuseseră udate de ploaie.

„Nu am putut să adorm și acum am ieșit pe terasă să iau o gură de aer. Uitați ce am găsit :)) Mi-a udat ploaia rufele :( SUPERB! :))”, este mesajul pe care Emily Burghelea l-a publicat pe pagina ei de Instagram la primele ore ale dimineții.

Momentul în care Emily Burghelea și-a dat demisia

Emily Burghelea și-a anunțat demisia din postul de asistentă tv după ce a spus în finalul emisiunii că Vulpița este agresată de Viorel. Asistenta tv i-a demascat pe producătorii emisiunii, dând de înțeles că tot staff-ul emisiunii știe ce se întâmplă între cei doi soți, dar nu spun acest lucru la tv.

„Sper ca mâine să vă vedem într-o stare mai bună”, le-a spus Mirela Vaida soților Stegaru înainte ca Emily Burghelea să arunce bomba.

„Mirela, tu șii că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot, deci chiar nu pot. Mie îmi este foate milă de ea. Vreau să iau la mine acasă, să stea la mine”, a spus Emily Burghelea cu lacrimi în ochi.

În momentul în care prezentatoarea a auzit aceste afirmații nu a negat cele spuse de Emily, însă a încercat să o oprescă din a dezvălui mai multe secrete.