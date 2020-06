In articol:

Săptămâna trecută a fost încărcată de tensiune pentru fosta asistentă de televiziune, Emily Burghelea, care a șocat o țară întreagă în momentul în care a decis să anunțe că își dă demisia în direct. Dar asta nu a fost tot. Motivul plecării blondinei i-a lăsat pe toți cu gura căscată. În lacrimi, asistenta a spus în fața tuturor că Viorel o agresează pe Vulpița și că ea nu mai poate lua parte la mușamalizarea violențelor la care este supusă tânăra din Blăgești.

Emily Burghelea, amănunte tulburătoare din spatele demisiei

Emily Burghelea a dezvăluit pentru Cancan dedesubturile demisiei ei din televiziune. Fosta asistentă a emisiunii prezentate de Mirela Vaida a făcut declarații absolut tulburătoare. După ce mai mulți dintre foștii ei colegi au început să îi aducă acuzații destul de grave, Emily a decis să iasă cu dovezile care arată faptul că ea și-a dat demisia și nu a fost dată afară, așa cum a susținut cealaltă parte. Potrivit celor din emisiune, Emily ar fi fost concediată pentru că i-ar fi dus pe Vulpița și pe Viorel la ea acasă și că i-ar fi îmbătat, după care și-ar fi bătut joc de ei.

Emily Burghelea a decis să facă lumină în acest caz și să spună de ce a decis să plece, iar amănuntele sunt absolut incredibile.

”Eu am plecat de acolo pentru că nu eram de acord să ascund că Veronica este agresată. Nu am plecat pentru bani, am plecat din principiu! Imediat după demisie am primit propuneri să fac diverse materiale care nu au legătură cu subiectul acesta și le voi face însă acum vreau să iau o pauza de care am nevoie.

Sunt extrem de încărcată emoțional. Este greu să lucrezi atâta vreme într-un mediu încărcat cu energie negativă. Nu spun că oamenii de acolo erau așa însă subiectele despre care se discuta în fiecare zi erau de cele mai multe ori tragice. Nu am plecat pentru altă ofertă, mai bună, dar asta nu înseamnă că, pe viitor, nu voi mai lucra în televiziune, poate la un alt post”, a declarat Emily Burghelea, pentru Cancan.