Emily Burghelea, o mamă devotată! Adevăratul motiv pentru care ea și soțul său nu vor să angajeze o bonă: „Eu și Andrei facem cea mai bună echipă”

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. A devenit cunoscută în urma participării sale la show-ul „Bravo, ai stil”, iar de atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în televiziune, cât și în mediul online, fiind o influenceriță extrem de îndrăgită în rândul internauților.

Se pare că tânăra s-a bucurat de reușite pe toate planurile, încă de la o vârstă fragedă și asta pentru că pe plan profesional se bucură de o mulțime de proiecte în social media, acolo unde se bucură de o comunitate unită. Mai mult decât atât, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Andrei, alături de care are doi copii minunați, Amedeea și Damian.

Recent, vedeta a vorbit despre cât de solicitant poate fi uneori rolul de mamă, dar și ce schimbări s-au produs în viața sa odată cu venirea copiilor.

Emily Burghelea nu vrea să angajeze o bonă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Emily Burghelea este o mamă devotată și extrem de atentă la nevoile copiilor săi. Tocmai din acest motiv, a ales să-i crească singură pe cei mici și să se implice activ în creșterea și educația lor.

Ea și soțul său sunt părinți cu normă întreagă și, chiar dacă uneori este extrem de solicitant acest rol, se pare că reușesc să facă față tuturor provocărilor.

Ba mai mult decât atât, influencerița mărturisește că primește foarte mult ajutor din partea lui Andrei, partenerul său de viață, iar în timp au învățat să își împartă sarcinile, motiv pentru care nu au simțit niciodată nevoia de a avea o bonă.

„Eu și Andrei facem cea mai bună echipă și am învățat să ne descurcăm singuri, nu am angajat bonă și nici nu intenționăm, mizăm pe faptul că timpul petrecut cu cei mici este foarte important pentru dezvoltarea lor și am făcut din asta o prioritate! Andrei este extrem de implicat în tot ce ține de viața bebelușilor, are grijă de ei în aceeași măsură în care am și eu, ne susținem, ne ajutăm, ne respectăm și suntem o familie modernă! Ne împărțim sarcinile în mod egal!”,

a mărturisit Emily Burghelea pentru Viva.ro

Glumeață din fire și întotdeauna cu zâmbetul pe buze, Emily Burghelea a încercat să inducă pe toată lumea în eroare, spunând că al treilea copil este deja pe drum. Ulterior a mărturisit că era vorba doar despre o glumă, însă ea și soțul său se lasă în voia sorții și sunt absolut convinși că mai devreme sau mai târziu, toate lucrurile se aranjează.

„Deja este pe drum… hahaha… Glumeam sau poate că nu. Sunt absolut sigură că Dumnezeu le aranjează pe toate exact așa cum trebuie! Ne lăsăm în voia sorții!”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

