Emily Burghelea, pe ultima sută de metri cu sarcina, este curioasă cu cine o să semene fiica ei: „Oare cine are genele mai puternice?”

Blondina și proaspătul ei soț, a cărui identitate nu a fost descoperită nici acum, au spus cel mai important „Da” din viața lor în urmă cu câteva zile. Astfel, chiar înainte de venirea pe lume a fiicei lor, au devenit o familie cu acte în regulă! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” și-a găsit fericirea în brațele actualului soț, iar dacă totul a părut ca o glumă la început, nimeni nu a mai avut ce contesta după ce aceasta a mărturisit că așteaptă un copil cu el.

Soțul lui Emily Burghelea refuză să-și dezvășuie identitatea pentru că nu vrea ca relația lor să fie afectată în vreun fel. Timp de doi ani, de când sunt împreună, lucrurile între cei doi merg numai lapte și miere. Pe Instagram, aceasta i-a făcut recent o declarație înduioșătoare de dragoste partenereului ei de viață, spunându-i cât de mult îl apreciază și cât de bine se înțeleg ei doi. Mai mult, blondina este nerăbdătoare se afle cu care dintre ei va semăna fetița lor.

Emily Burghelea și iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, curioasă cu cine va semăna cea mică

Blondina se poate declara o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră înfloritoare, un bărbat care o iubește enorm, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei, iar în curând va deveni mama unei fetițe.

Emily Burghelea este convinsă că o putere divină a ajutat-o să fie alături de tatăl fetiței ei și mărturisește că dragostea dintre ei crește în fiecare zi tot mai mult.

Se completează unul pe celălalt, iar monotonia nu a intervenit niciodată în relația lor, pentru că au grijă să-și întrețină iubirea și să o alimenteze în fiecare clipă. Aceasta i-a făcut o declarație de dragoste soțului ei pe rețelele de socializare, iar fanii i-au felicitat pentru iubirea pe care și-o poartă unul altuia.

Câteva săptămâni o mai despart pe Emily de momentul în care își va ține fiica în brațe, iar vedeta recunoaște că este nerăbdătoare să o cunoască și să vadă cu cine seamână mai mult.

„You and me #forever. Such a beautiful story! (Tu și cu mine pentru totteauna! Ce poveste frumoasă) Si ce poveste... Intensa, frumoasa, cu drame, cumpene, atat de reala, atat de pura... atat de autentica! M-am indragostit de el din prima clipa in care l-am cunoscut si de la inceput am simtit ca este voia lui Dumnezeu sa ne întâlnim si sa ne iubim. Suntem atat de diferiti si totusi atat de compatibili.

Împreună formam un intreg, ne completam ca Yin si Yang, Soarele si Luna, sau chiar Tom si Jerry si asta ne place cel mai mult! Nu ne plictisim niciodată, nu exista monotonie intre noi si cred ca aceasta este cheia. Eu sunt fascinata de el si el de mine. Mereu descoperim cate ceva nou unul la celălalt. Mereu ne surprindem reciproc prin modul diferit in care vedem lucrurile si asta ne ajuta pe amândoi sa evoluam. Când doua lumi diferite se unesc, începe magia. Sunt curioasa cu cine o sa semene cea mica. Oare cine are genele mai puternice?”, a scris Emily Burghelea pe contul de Instagram, în dreptul unei poze cu soțul ei.

