Emily Burghelea, primele detalii despre sexul bebelușului! Viitoarea mămică a împărtășit totul cu fanii

Emily Burghelea este apreciată și îndrăgită de mulți români, iar de-a lungul timpului de când a intrat în lumina reflectoarelor, tânăra a reușit să adune o comunitate generoasă de fani. Blondina este foarte activă în mediul online, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei.

Tânăra este deja mămica unei fetițe, Amedea pe numele său, iar de curând, aceasta a aflat că este însărcinată cu al doilea copil. Deși n-a aflat încă sexul bebelușului, Emily Burghelea susține că va avea un băiețel, asta pentru că simte acest lucru.

Cu toate acestea, blondina spune că soțul ei, Andrei, își dorește ca al doilea copil să fie tot fetiță, însă atunci când va afla cu certitudine sexul bebelușului, bineînțeles că, Emily va împărtăși fericita veste cu fanii ei.

„Andrei vrea în continuare fetiță! Eu simt că este băiețel, dar el simte că este fetiță! Pe Amedea a visat-o când eu eram în trei sau patru săptămâni. La Amedea am aflat mult mai repede. Acum cred că am deja două luni și jumătate, poate trei.” , a declarat Emily Burghelea, pentru Cancan.ro.

Fiica sa, Amedea, a prevestit venirea pe lume a unui nou membru

Totodată, deși se află la o vârstă fragedă, Emily Burghelea susține că fiica sa înțelege că în curând va mai avea un frățior sau o surioară.

Asta nu e tot! Micuța ar fi prevestit chiar și venirea pe lume a unui nou membru, asta pentru că în urmă cu ceva timp, Amedea a făcut un gest, care ar prezice că un copil urmează să se nască.

„Înțelege foarte bine și a venit și mi-a pupat burtica de mai multe ori, mai ales atunci când mi s-a făcut rău și am venit de la urgență. Practic în momentul în care am aflat, zici că a știut, zici că cineva i-a spus, a venit și mi-a mângâiat burtica, a pupat, mi s-a părut absolut incredibil! Deci momentul acela nu o să îl uit în viața mea! Și încă o chestie, Amedea a mai făcut o mișcare de-a lungul timpului – se uita printre picioare. Am postat chestia asta pe Instragram, iar oamenii mi-au spus: «Asta prevestește că o să aveți un copil!». Amedea a făcut asta cu mult timp înainte ca noi să aflăm că o să avem un copil!”, a mai spus Emily Burghelea, pentru acceași sursă.

Emily Burghelea, Andrei și fiica lor, Amedea [Sursa foto: Instagram]