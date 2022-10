Emily Burghelea s-a decis! Ce va face după ce naște al doilea copil? A vorbit pentru prima dată despre asta: „Îmi doresc foarte tare”

In articol:

Emily Burghelea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite influencerițe de la noi din țară, iar blondina s-a făcut remarcată atunci când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, mai precis în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”, intrând rapid în sufletele românilor.

Tânăra se declară o femeie împlinită și fericită, căci tocmai ce a absolvit facultatea, are o căsnicie fericită, este deja mămica unei fetițe, iar pe drum e și cel de-al doilea moștenitor, care urmează să se nască în 3 luni.

Ei bine, întrebată dacă își va mai surprinde fanii cu ceva în perioada imediat următoare, mai precis dacă mai are sau nu vreun plan, Emily Burghelea a răspuns pozitiv, căci se gândește să facă un master, mai ales că a reușit să obțină recent diploma de licență.

Cu toate acestea, blondina spune că va mai aștepta o perioada, asta pentru că vrea să aducă pe lume cel de-al doilea copil, apoi să termine și perioada de alăptare și după aceea se va gândi serios și la acest aspect.

„Doar ce am terminat cu licența și am încheiat acest capitol. Îmi doresc foarte tare să fac un master, cu siguranță o să îl fac. Doar că am zis că, momentan, îmi doresc să termin cu sarcina și alăptatul. Probabil după o să fac și un master. Studiile nu sunt complete până nu ai și un master, căci licența fără master este ca facultatea fără licență”, a declarat Emily Burghelea, pentru Ego.ro.

Cum a reacționat fiica blondinei, atunci când a aflat că va fi soră mai mare

Deși se află la o vârstă fragedă pentru a-și da seama ce se întâmplă exact, fiica lui Emily, Amedea, a reacționat foarte bine atunci când a auzit că va fi soră mai mare.

De asemenea, blondina a mai spus că este mai mult ca sigură că Amedea va fi o soră mai mare foarte bună și grijulie.

„Mi-a pupat burtica, a fost foarte drăguță. În general, pare încântată, cred că o să fie o soră mai mare foarte bună. Are și un bebeluș, se joacă cu el, facem trecerea încet spre rolul de soră mai mare.”, a mai spus Emily Burghelea.