Emily Burghelea, secrete din viața de mămică! Cum reușesc vedeta și Andrei să își facă timp și pentru ei: "Am trecut la etapa în care să fim împreună înseamnă să fim acasă" | EXCLUSIV

Emily Burghelea și soțul său se bucură de fiecare momente alături de cei mici. Indiferent că sunt greutăți sau clipe frumoase, cei patru reușesc să depășească orice obstacol cu zâmbetul pe buze.

Viața vedetei s-a schimbat odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea bebeluș, micuțul Damian.

Vara 2023 a fost plină de momente frumoase, iar Emily are un program extrem de aglomerat așa că am vrut să aflăm cum reușește să-și facă timp pentru cinele romantice și să combine viața din online cu cea de familie.

Emily Burghelea și Andrei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea, secrete din viața de mămică

Vedeta îi ține la curent pe fanii de pe Instagram cu tot ceea ce face. Indiferent că vorbim de activitate de influencer sau de viața de mămică. Cei mici sunt în centrul atenției, iar frumoasa blondină pare un izvor de energie.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit recent cu Emily despre cum îmbină viața de mămică, de soție și toate activitățile profesionale.

"MM, o cină romantică?! Nu știu dacă am mai avut neapărat parte de o cină romantică pentru că toate cinele noastre s-au transformat în cine pline de culoare și de bucurie. Romantismul a fost înlocuit de feeling-ul pe care eu îl numesc acasă.

Am trecut la etapa în care pur și simplu să fim împreună înseamnă să fim acasă și nu mai avem nevoie de nimic mai mult atunci când suntem împreună. Nu știu dacă am mai putea să ne relaxăm doar noi doi, pentru că ne-am obișnuit atât de tare să fim toți patru, în cât dacă am rămâne doar noi doi cred că ne-am simți puțin incompleți.

Ar fi un experiment să facem și asta, să mai ieșim și doar noi doi, dar poate că atunci când o să ne mai așezăm puțin o să ne mai exploatăm și această latură pe care ne-am mai exploatat-o de mult", ne-a povestit ea, în exclusivitate.

Emily Burghelea și Andrei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea a avut o vară plină

Vedeta a avut o vară plină, iar la capitolul distracție în familie cu siguranță poate ocupa primul loc.

Din Grecia în Maldive și din Maldive la o nuntă în Italia, vedeta TV și iubitul ei le-au experimentat pe toate, alături de cei mici. Nu au lipsit nici peripețiile, însă totul este bine când se termină cu bine!

"Am avut parte de o vară frumoasă, o vară pe care aș retrăi-o la nesfârșit. S-au întâmplat foarte multe lucruri, proiecte noi, o mulțime de plecări. Am plecat în două vacanțe cu toată familia, a fost absolut fabulos și am îmbinat cumva relaxarea cu munca și asta mi s-a părut super.

Au fost foarte intense, am plecat din țară, dar nu am mers neapărat să ne relaxăm. Am vrut să rămânem activi și să avem amintiri frumoase alături de bebeluși. Atunci când pleci cu copiii în vacanță, nu pleci în vacanță practic, dar te duci să ai grijă de copiii tăi în altă parte.

Asta am făcut și noi practic, cu bagaje peste bagaje. Am reușit să ne gospodărim și să supraviețuim și cu cei mici în alte case, în alte hoteluri pentru că știi cum e, este mai greu trebuie să iei de toate de la A la Z, practic jumătate de casă trebuie să se afle în bagajul de cală, dar trecând de aceste aspecte organizatorice, momentele pe care le-am petrecut împreună au fost unice.

Chiar am trăit niște momente pe care nu o să le uit toată viața mea, Damian a învățat să înoate deși avea doar șase luni când am mers în Grecia. A fost pentru prima oară când a intrat în apa mării, pentru că el mai știa să înoate, dar în cadă, acasă pentru că face lecții de înot pentru bebeluși.

I-a plăcut și atât el, cât și Amedea au crescut foarte mult în timpul vacanțelor. Cei mici se dezvoltă în vacanțe", a povestit Emily Burghelea.

