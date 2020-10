Emily Burghelea și logodnicul ei s-au despărțit, după ce l-a văzut cu altă femeie: „Mașina lui parcată în față și, lângă mașină, era o femeie brunetă, cu părul lung”

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei

Invitați în platoul WOWbiz.ro, după ce Emily Burghelea și Andrei s-au logodit în direct la Teo Show, cei doi îndrăgostiți au povestit despre relația lor, dar și despre un moment mai puțin plăcut pe care, din fericire, l-au depășit.

„Încă sunt șocată, s-a întâmplat acum zece minute și cred că este cea mai frumoasă zi din viața mea. Eu am așteptat în martie, aprilie mai, apoi am și uitat. Chiar nu mă așteptam. Noi am fost la bijuterie pentru că trebuia să îmi micșorez niște inele”, a declarat Emily, la scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie, în direct, la Teo Show.

„Ea avea un inel pe care și-l comandase singură și tuturor le spunea că e de la mine și apoi ne-am horătât să îi iau un inel, dar care să fie de la mine și am fost la mall, nu i l-am luat pe acela, dar am ținut minte dimensiunea”, a declarat Andrei, iubitul lui Emily Burghelea.

„Este un inel de la Cartier, foarte frumos, este inelul pe care mi l-am dorit”, a mai spus frumoasa blondină.

Cum s-au cunoscut Emily Burghelea și logodnicul ei

Deși de-a lungul timpului Emily Burghelea a fost destul de reținută și nu a oferit multe detalii despre viața personaă și despre relația care o are cu bărbatul de lângă ea, în plaotul WOWbiz.ro, cei doi îndrăgostiți au acceptat să vorbească despre povestea lor.

„Eu coordonam o campanie online, lucram cu mai mulți influenceri și printr-o cunoștință a ajuns și ea la acea campanie și așa ne-am cunoscut, ne-am împrietenit și așa am început relația”, a spus Andrei, iubitul lui Emily Burghelea.

„A fost un fel de dragoste la prima vedere cumva. Ideea este că mie îmi era teamă de el, eram reticentă, am stat ceva până să intrăm într-o relație pentru că mă atrăgea foarte tare și nu se întâmplă de obicei treaba asta și mă speria lucrul ăsta, nu știam cum să reacționez. Și îmi era teamă să nu sufăr și chiar asta s-a întâmplat, dar să nu mai vorbim. Noi am fost împreună de două ori, în două relații mai lungi și prima dată ne-am despărțit, ca apoi să ne liniștim și să începem relația noua și frumoasă împreună. Am fost despărțiți câteva luni, dar în relația asta sunt foarte fericită și nu ne certăm deloc”, a declarat Emily Burghelea.

Emily Burghelea și iubitul ei, Andrei, în platoul WOWbiz

De ce au fost Emily Burghelea și iubitul ei despărțiți

Deși acum formează un cuplu fericit, Emily Burghelea și iubitul ei au povestit cum au ajuns să se despartă. Împăcarea a venit abia câteva luni mai târziu și, din fericire, a fost de bun augur, căci blondina care acum un inel superb pe deget.

„Ne-am despărțit pentru că trebuia să meargă cu mine în Olanda, asta chiar e o faza de povestit, când m-a așteptat ea și a plâns la aeroport. Eu am pregătit și am făcut demersurile să o pot lua în Olanda și ea nu a mai venit”, a povestit Andrei.

„Nu am mai mers în Olanda pentru că era o emisiune la care trebuia să merg și am făcut o alegere care m-a costat foarte mult, am suferit după aceea o săptămână întreagă, am plâns. Eu chiar eram sfârșită!”, a completat Emily.

„Eu nu am mai vorbit deloc cu ea apoi”, a spus Andrei, iubitul blondinei.

„Eu știam când se întoarce și l-am luat pe cel mai bun prieten și ammers la aeroport să îl aștept pe iubitul meu. Și l-am așteptat, a avut avionul întârziere vreo patru ore. Eu așteptam la Otopeni și când a ajuns eu am avut impresia că m-a văzut, el zice că nu m-a văzut, a trecut pe lângă mine. L-am sunat apoi, nu m-am dus la el că mi se tăiaseră picioarele. Am plecat supărată, am spus că m-a văzut și nu a vrut să vorbească cu mine. Și taxiul m-a dus fix pe lângă casa lui și era mașina lui parcată în față și, lângă mașină, era o femeie brunetă, cu părul lung, și acum o văd ca prin vis. El numi-a mai răspuns de atunci, își dai seama ce filme mi-am făcut, că a fost cu altcineva. De fapt ea era soția șoferului, veniseră de la un botez. Când ne-am împăcat și am văzut-o pe femeie…”, a povestit Emily Burghelea, care a recunoscut că despărțirea ar fi putut fi evitată dacă ar fi comunicat mai mult cu partenerul ei.

