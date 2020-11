Emily Burghelea, vești proaste despre noul ei show! Ce a pățit fosta asistentă tv: „Este trist, pentru ca am muncit mult la el...”

In articol:

Emily Burghelea a postat primul episod din noua ei emisiune, numită „Vegan Cooking Show”. La doar o zi de când l-a postat, fosta asistentă tv a mărturisit că a întâmpinat deja anumite probleme, iar videoclipul ar putea fi șters de pe Youtube. Blondina a împărtășit veștile nu prea plăcute cu fanii ei de pe Instagram, pe care i-a sfătuit să vadă episodul cât vor mai avea ocazia.

„Buna dimineata, dragalasilor! 😏😔Cine a reusit sa vada primul episod din Vegan Cooking Show cu Iulia Albu? Eu zic sa va uitati cat mai puteti pentru ca nu stiu cat o sa stea pe youtube, din pacate. 🤷🏼‍♀️Am avut niste probleme. Cred ca l-a deochiat cineva! 😏Am primit un claim pentru copyrightul unui sunet folosit in intro. Ceva absolut stupid. Site-ul respectiv mi-a cerut in prima instanta 50 de dolari pe luna pentu nu stiu ce abonament, ca sa pot sa folosesc sunetul... pe care oricum nu l-am luat de la ei. Desi mi s-a parut scump, am zis ca platesc pana la urma banii astia dar ce credeti? Nici asa nu a mers in the end. Dupa lungi “negocieri” virtuale am reusit sa pastrez clipul pe net, dar vor lua ei monetizarea. Nu ar fi fost asta o problema... Singura problema este ca s-a dat peste cap algoritmul de la youtube si practic nu mai afisaza clipul la recomandari, deci daca vreti sa il vedeti trebuie sa intrati sa il cautati singuri. Este trist, pentru ca am muncit mult la el si mi-ar fi placut sa-l vada cat mai multa lume, dar asta este, pana la urma. 😏🤷🏼‍♀️ What can I do? #sadnews #vegancookingshow”, a scris Emily Burghelea pe pagina ei de Instagram.

Iulia Albu, primul jurat al emisiunii „Vegan Cooking Show”!

„Vegan Cooking Show” este noul proiect al lui Emily Burghelea, care va fi postat pe contul ei de Youtube în zilele de post ale săptămânii. Fosta asistentă tv va avea mereu doi invitați calificați, cât și un jurat. În primul episod, jurat a fost Iulia Albu, celebra creatoare de modă.