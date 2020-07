In articol:

Numele Emily Burghelea a fost pe buzele tuturor, după ce și-a dat demisia în direct de la „Acces Direct” și a dezvăluit că Mirela Vaida știe că Viorel o bate pe Vulpița, dar nu spune nimic pentru că audiența este foarte mare.

În urma declarațiilor, Emily Burghelea, a mărturisit că a fost amenințată inclusiv cu judecata. Tânăra a spus că este împăcată cu decizia ei și imediat după ce scandalul a luat amploare a fugit în vacanșă, în afara țării.

Ultima postare de pe Instagram a fostei asistente arată că Emily nu este mulțumită de impactul pe care îl are pe internet. Ea le transmite fanilor să o urmărească în număr mai mare și pe platforma de YouTube.

Postarea le-a plăcut urmăritorilor săi. Emily a primit și un comentariu care a impresionat-o mult. „Doamne ce adorabilă ești, mai ales simpatică”, i-a scris un fan.

Recent, Emily Burghelea a fost surprinsă în timp ce se afla la sediul televiziunii de la care și-a dat demisia și a oferit primele explicații despre întoarcerea ei acolo.

Emily Burghelea, adevărul despre reîntoarcerea la emisiune

„Am primit o rafala de intrebari legate de “reintoarcerea” mea la Acces Direct dupa ce a aparut in presa un material cu mai multe poze facute de paparazzi la sediul televiziunii. Am fost sa imi recuperez hainele ramase acolo. M-am dus singura. Nu am vrut sa va iau cu mine pe stories… Fiecare postare ma poate costa scump in instanta dar acum daca tot s-a creat acest subiect o sa va povestesc. Nu am anuntat pe nimeni de acolo ca merg. Le-am facut o surpriza. Unele persoane mi-au zambit, altele s-au uitau urat. Am vorbit cu cativa oameni care mi-au ramas dragi, dar am plecat repede. A fost ca un dus cu apa rece. As vrea sa ma intelegeti, dragalasilor! Nu vreau sa mai discut despre acest subiect… Instanta o sa dea verdictul final. Eu am toate probele necesare care dovedesc si ca Veronica a fost batuta si ca cei de acolo vor sa ascunda asta. Daca trebuie sa platesc ca NU am vrut sa ascund, cum am mai spus, o sa platesc. Nu am o armata de avocati de partea mea…dar am dreptatea. In mai putine cuvinte, ei imi cer mie despagubiri pentru ca “le-am patat” imaginea… Ce lume!!! Incerc sa nu ma gandesc la asta. Am plecat la mare. Va tin la curent. Much love, Emily!”, a scris atunci frumoasa fostă asistentă pe pagina ei de Instagram.