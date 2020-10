Emily Knight [Sursa foto: Instagram]

Emily Knight este un fotomodel din Los Angeles, California, care câștigă sume impresionante din vânzări neobișnuite în mediul online. Tânăra este o vedetă pe Instagram și se bucură de privilegiile venite datorită urmăritorilor ei. Nimeni nu se aștepta ca Emily să-și câștige existența și să trăiască din cele mai ciudate vânzări. Fotomodelul de 21 de ani face totul pentru ca urmăritorii ei să fie cât mai active pe pagina ei de socializare și astfel, să-i crească veniturile.

Emily își vinde până și lenjeria intimă purtată

Emily Knight are 21 de ani și este din Los Angeles, California. Tânăra câștigă o avere din postările de pe Instagram și a ajuns să vândă diferite lucruri. Ciudat este faptul că, urmăritorii ei pltesc bani mulți pentru a-I cumpăra modelului până și lenjeria intimă purtată.

Emily a surprins pe rețelele de socializare, după ce și-a vândut lenjeria intima purtata si apa in care s-a spalat. Tânăra din America face bani cu nemiluita din postările de pe Instagram, acolo unde este foarte faimoasă. Aceasta a făcut din pagina ei de Instagram o afacere, iar fotografiile ei sunt apreciate în număr uriaș.

Emily Knight[Sursa foto: Instagram]

Aceasta a dezvaluit ca face totul la insistenta fanilor și astfel a câștigat bani frumosi.

"Ador sa sochez oamenii! Primesc cereri nebune de la fani tot timpul - oamenii imi cer lenjeria purtata sau apa in care ma spal. Unii vor filmari cu picioarele mele. Cea mai ciudata cerere primita a fost sa dorm cu camera pornita. Unii vor doar sa ma vada dormind. Vand totul la preturi diferite, depinde cat de mult vor, ce este si cine primeste. Pentru lenjeria purtata o zi cere 190 de lire, pentru cea pe care o port 4 zile, 385 de lire, iar pentru un borcan cu apa in care m-am spalat 70 de lire", a spus tanara. Emily Knight a ajuns să câștige și in jur de 7 800 de lire în doar o saptamana.