„40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiunea in care celebra jurnalista Denise Rifai se va afla fata in fata cu celebritati din diverse domenii de activitate, intr-o serie de interviuri memorabile, va fi difuzata incepand din 6 octombrie, in fiecare marti, de la ora 23:00, la Kanal D.