Emma Răducanu, apariție de senzație la Met Gala. Campioana de la US OPEN 2021 a defilat alături de cele mai mari vedete din lume

Emma Răducanu a participat luni seara la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume. Jucătoarea de tenis de 18 ani a devenit una dintre cele mai populare sportive după victoria istorică de la turneul de Grand Slam.

Emma Răducanu, apariție de senzație la Met Gala

Campioana de la US OPEN 2021, Emma Rădulescu, a participat luni seara la Met Gala alături de 400 de actori, muzicieni, fotomodele, sportivi şi vedete ale reţelelor de socializare. Pentru acest eveniment, tânăra sportivă a ales să poarte pe covorul roșu o ţinută Chanel alb cu negru, accesorizată cu bijuterii de corp din perle.

Emma Răducanu a intrat în centrul atenției după victoria istorică de la US Open, unde a devenit prima câștigătoare venită din calificări. De asemenea, este prima jucătoare din Marea Britanie care a reușit să câștige un titlu major, după Virginia Wade în 1977.

Pe lista invitaţilor evenimentului, suspendat pentru doi ani şi jumătate din cauza pandemiei de coronavirus, s-au regăsit Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Evenimentul Gala Met este unul caritabil organizat în fiecare an încă din 1948, în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met.

Totodată, evenimentul este cea mai bună ocazie pentru marii creatori de modă de a îmbrăca starurile, și marchează inaugurarea expoziţiei anuale găzduite de Costume Institute.

Cine sunt părinții campioanei de la US OPEN 2021, Emma Răducanu

Emma Răducanu este cea mai tânără jucătoare de tenis care reprezintă Marea Britanie, iar în ultima lună a făcut istorie în lumea sportului alb odată cu câștigarea turneului de la US OPEN 2021. Sportiva britanică s-a născut în Ontario, Canada, pe data de 13 noiembrie 2002.

Tatăl său, Ian Răducanu, este originar din România, în timp ce mama sa, Renee, este de origine chineză.

Cei doi lucrează în industria financiară și sunt stabiliți în Marea Britanie de când Emma Răducanu avea doi ani.

Emma Răducanu și-a descoperit pasiunea pentru tenis de la vârsta de șase ani, primul antrenor fiind chiar tatăl ei. Timp de câțiva ani, aceasta s-a antrenat pe terenul din curtea casei, după cum a mărturisit o vecină.

„Ea și tatăl ei băteau mingea de la unul la altul, în mijlocul străzii. Bine că nu i-a lovit vreo mașină. Probabil că din cauza pandemiei de COVID-19, terenurile de antrenament erau închise, așa că a trebuit să improvizeze.

Era afară în fiecare zi și se antrena cu tatăl ei, Ian. Sunt o familie adorabilă și sunt foarte mândră și încântată că se descurcă atât de bine. Toată strada e mândră de ea. E o fată fantastică și a muncit mult până să ajungă aici.”, a spus o vecină.

Pe lângă tenis, Emma Răducanu este pasionată de balet, înot și călărie, îi place să asculte muzică rap și adoră ciocolată.

„Călătoresc peste tot cu ciocolata neagră şi unt de arahide. E musai să le am cu mine, le iau peste tot. Mănânc în fiecare zi un pătrat de ciocolată neagră pentru că am nevoie de ceva dulce.”, a spus Emma Răducanu.