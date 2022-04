In articol:

Emma Watson împlinește astăzi 32 de ani! Actrița care a interpretat-o pe Hermione în seria Harry Potter s-a transformat dintr-un copil într-o femeie cu un succes extraordinar.

Emma Watson a împlinit 32 de ani astăzi

Emma Watson a fost una dintre cele trei personaje principale ale primului film „Harry Potter". Alături de Daniel Radcliffe şi Rupert Grint a crescut pe platourile de filmare şi s-a transformat dintr-o copilă adorabilă într-o tânără fermecătoare, cu o carieră de succes. Astăzi, 15 aprilie, Emma împlineşte 32 de ani.

Emma Watson a împlinit 32 de ani. Actrița din „Harry Potter” a devenit o tânără fermecătoare [Sursa foto: Facebook]

Primul film în care a fost distribuită după seria Harry Potter a fost „O săptămână cu Marilyn", unde a jucat rolul lui Lucy. A primit premiul publicului pentru prestaţia ei din pelicula "The perks of being a wallflower" din 2012. Cinci ani mai târziu a primit rol în musicalul „Beauty and the Beast", unde a fost nominalizată la titlul de cea mai bună actriţă.

Emma Watson a avut numeroase apariții pe covorul roșu și a rămas în atenția presei. În 2014, a fost desemnată drept cea mai stilată personalitate britanică, în cadrul British Fashion Awards.

Emma Watson și rolul său în seria de filme „Harry Potter”

Watson a fost aleasă să o interpreteze pe Hermione când avea nouă ani, participând anterior la selecția mai multor piese, la școală. Emma a vrut să formeze un grup de muzică, deoarece cântă foarte bine, dar datorită faimei sale, generate de filmele Harry Potter, a spus că preferă să aștepte câțiva ani să nu fie cunoscută drept „fata Harry Potter”.

Prima ei apariție pe ecran după Harry Potter a fost în telefilmul Ballet Shoes, transmis de BBC One pe 26 decembrie 2007. În 2008, a dat voce prințesei Pea într-un film de animație intitulat The Tale of Despereaux, bazat pe cartea același nume, de Kate DiCamillo. În 2011, a participat la My Week cu Marilyn; iar în 2012, a jucat alături de Logan Lerman Perks of Being a Wallflower, un film bazat pe romanul lui Stephen Chbosky cu același nume.

În 2013, Emma Watson a prezentat The Bling Ring, un film regizat de Sofia Coppola. În 2015, ea a jucat în filmul regizorului spaniol Alejandro Amenábar intitulat Regression, un thriller lansat în septembrie, în care a lucrat cu Ethan Hawke și partenerul său din Harry Potter, David Thewlis.

În iulie 2009, Watson a spus că a ales Universitatea Brown, situată în Providence, Rhode Island, pentru studiile sale universitare. În septembrie 2009, a început să studieze literatura engleză. În martie 2011, ea a anunțat că va întrerupe studiile pentru a promova cel mai recent film Harry Potter și a se concentra asupra proiectelor sale ca actriță. Chiar și așa, s-a înscris la Universitatea din Oxford pentru a studia limba engleză ca o completare a cursului lui Brown și a precizat că se va întoarce pe scenă abia după ce își va termina studiile.