Iancu Sterp este acum concurent în echipa Războinicilor de la survivor, dar are mulți prieteni la Puterea dragostei. Așa că aceștia îl susțin și speră ca el să câștige cât mai multe puncte pentru Războinici.

”Iancu, te susținem, pentru că meriți”, i-au transmis concurenții Puterea dragostei, care l-au aplaudat și l-au încurajat printr-un mesaj transmis din Istanbul în Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor România.

Iancu Sterp și-a lăsat iubita acasă pentru Survivor România

După ce a fost concurent în primul sezon Puterea dragostei, Iancu s-a întors în emisiune în sezonul 2, unde și-a și găsit perechea. El a plecat din show cu iubita lui Denisa, cu care formează și acum un cuplu. Dar, când a fost sunat de producătorii de la Survivor România, competiție unde se înscrisese în urmă cu ceva timp, Iancu nu a stat pe gânduri. Și-a lăsat iubita acasă și a plecat în Republica Dominicană, pentru a se alătura Războincilor în lupta cu Faimoșii.

De cum a ajuns în competiție, Iancu Sterp a dovedit că este un bun sportiv, el aducând numeroase punte echipei sale și fiind deja unul dintre aspiranții la finala Survivor și chiar la câștigarea marelul premiu.

Iancu Sterp de la Survivor România vrea să se ocupe de ferma familiei

Iancu Sterp are 21 de ani si este student la Agronomie. Este un împătimit al sportului, joaca fotbal si merge constant la sala. Fratele lui este cantaretul Culita Sterp. Iancu spune că a ales sa faca studieze Agronomia pentru a se putea ocupa mai bine de ferma familiei. In timpul liber este vlogger pe teme de lifestyle, având peste 150.000 de abonați pe YouTube. A decis sa se inscrie la "Survivor Romania" pentru ca simte ca este genul de competitie care i se potriveste, pentru ca are agilitatea, abilitatea si rezistenta atat de necesare pentru un asemenea concurs.