Andreea Pirui și Marius au format un cuplu foarte frumos la Puterea dragostei! Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt, iar la eliminarea bărbatului din competiție, frumoasa blondă a plâns cu adevărat.

Ce a spus Andreea despre Marius! ”E și băiat frumos”

Totul în condițiile în care Andreea, în urmă cu o lună, nu era convinsă că Marius îi va lipsi cu adevărat vreodată. De altfel, la vremea respectivă, în premieră pentru WOWbiz.ro, concurenta a spus că relația era la început și nicidecum nu exista mai multe decât o apropiere…sentimentală între ei.

”E mult spus că sunt îndrăgostită de Marius. E o plăcere reciprocă. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Inițial, Marius nu era în grațiile mele, ci în ale Manuelei. Dar, când stai în casă, timpul trece, și vezi că nu mai are nici o legătură cu altă fată, e și apropiat de vârstă cu mine, atunci am zis, de ce să nu mă axez pe el, pentru că aici sunt băieți mai mici ca vârstă decât mine, și eu am zis că vreau unul cu vârstă apropiată. E și băiat frumos, dacă nu mi-ar plăcea fizic, nu m-aș uita la el chiar dacă e de vârstă apropiată cu mine”, ne-a spus Andreea Pirui.

Andreea Pirui a stat cu Marius după Puterea dragostei! Cei doi s-au sărutat în văzul tuturor

Totuși, timpul avea să transforme plăcerea în iubire, iar la eliminarea lui Marius din casa, Andreea a fost fermă pe poziții. ”Plec și eu, când o să fie. Nu mai stau. O să îmi fac și eu mâine biletul”, a spus Andreea Pirui, hotărâtă să plece alături de iubitul ei din competiția Puterea Dragostei.

Mai mult, Andreea Pirui a stat cu Marius după Puterea dragostei. Alături de Ella și Philip, cei doi au fost în Istanbul, în oraș, lucru surprins de paparazzii WOWbiz.ro, la Aqvarium, loc în care nu s-au dezlipit unul de altul și s-au sărutat de mama focului în văzul tuturor. Citește declarația lui Marius pe kfetele.ro