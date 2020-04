In articol:

Restricțiile impuse de Guvern sunt dureroase pentru cei mai mulți dintre oameni și e foarte greu să stai în casă mai ales când afară este atât de cald și frumos. În plus, se apropie Paștele care nu mai are nicio semnificație dacă creștinii nu merg la sfânta Biserică să ia lumină și să o ducă în casele lor.

Emilia Ciurușniuc din Vaslui a început să plângă când a primit ramura de salcie sfințită de la voluntari și nu de la preotul bisericii din sat

Astăzi sunt Floriile și cei mai mulți dintre credincioșii români ar fi mers la bisercă să se roage, să aprindă o lumânare și să primească o ramură de salcie sfințită pe care să o pună la icoane. Din nefericire, aceste lucruri nu mai sun posibile în acest an și cei care suferă cel mai mult sunt bătrânii. Cei mai mulți dintre ei sunt singuri, au copiii plecați și singura alinare a lor este biserica.

Jurnaliștii locali din Vaslui au găsit-o pe Doamna Emilia Ciurusniuc în fața casei sale din Văleni Bătrâna s-a trezit dis de dimineață și a îmbrăcat hainele de duminică, s-a rugat în propria ei locuință, apoi a ieșit la poartă să aștepte voluntarii să-i aducă o salcie sfințită. La scurt timp după ce a primit ramura de salcie, bătrâna a izbucnit în plâns, apăsată fiind de durerea că nu mai poate merge acolo unde se simțea ea cel mai bine. Femeia este profund îndurerarată că nu a mai fost la biserică de când a fost impusă ordonanța militară.

Femeia le-a povestit jurnaliștilor de la ȘtiriEst că are nepoții plecați în Franța și două fete în sat, dar pe care nu le poate vedea pentru că respectă cu strictețe izolarea.

„N-am crezut ca voi trai asa zile grele! Imi lipseste slujba la Biserica. In Casa lui Dumnezeu găsim cu toții hrana, balsam si bucurie! Anul asta, biserica o deschidem in casa fiecaruia dintre noi. Dacă așa sunt timpurile, ne adaptăm, dar tot ne lipsește foarte mult. Încep Deniile, urmează Săptămâna Patimilor, Invierea. Offf, Doamne! Vom sta acasa, cu rugăciuni si credinta ca totul se va încheia curand”, a spus Emilia Ciurusniuc printre lacrimi care îți frâng inima.

Chiar dacă este singură de aceste sărbători, tanti Emilia a povestit că s-a pregătit a atunci când avea casa plină de rude.

„Asa e tradiția. Toata lumea in sat s a pregătit si are masa plina, chiar daca scaunele sunt goale! Dumnezeu are grija si ne da numai cat putem duce! Sa fiti cu toții sănătoși, sa va rugați si sa stati in casa! Va astept pe la mine, după criza! Cu tot dragul!” a mai spus tanti Emilia.