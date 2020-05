Emy Alupei s-a întors în tabără cu un gust amărui, după ultimul Consiliu, la care Ghiță a fost cel eliminat.

Ultimele strategii au făcut-o pe Faimoasă să deschidă mai bine ochii și să își dea seama în cine e bine să aibă încredere și în cine nu.

Iancu Sterp a fost cel care a dezamăgit-o cel mai tare. Concurenta de la Faimoși a mărturisit că s-a simțit folosită de el.

"Ce nu stiti voi e ca eu am fost santajata emotional de Iancu, cel mai sncer baiat. El a venit la mine cu Emanuel. Prima strategia a fost asa: trebuie sa il votezi pe Cezar...cum sa imi tradez echipa in halul asta? Si voi ceilalti sa votati cu Iancu.

Au vrut sa fiu o panarama in consiliu, eu nu am putut sa fiu asa ceva.

A doua strategie a fost sa dau un vot in aer, ca sa aiba el mai multe sanse. Si a iesit Ghita. Mi-au zis sa fac asa daca vreau sa imi salvez pielea", a spus Emy.

Iancu și Emanuel s-au întors în tabără mulțumiți de strategia lor.

"M-am simtit folosita ca un servetel umed sau uscat. Egroaznic sa te simti asa, oamenii nu ar trebui folositi, nu suntem obiecte, suntem suflete.", a mai spus Emy Alupei, după eliminarea lui Ghiță.