În ultimele zile au circulat zvonuri potrivit cărora Emy Alupei și Iancu Sterp formează un cuplu și că acesta ar fi motivul pentru care războinicul s-ar fi despărțit de Denisa. Dacă până acum, doar Iancu a fost cel care a vorbit despre despărțire, fără a o menționa pe Emy, însă, acum faimoasa a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre așa zisa relație cu Iancu.

Emy Alupei vorbește despre relația cu Iancu Sterp

Emy Alupei a primit foarte multe mesaje în care era acuzată de fanii cuplului Iancu-Denisa că ea ar fi motivul despărțirii. Ei bine, aceasta nu a mai suportat și a decis să spună cum stau lucrurile de fapt.

"Haideți să punem odată stop speculațiilor despre mine că sunt într-o relație, că am furat iubitul nu știu cui. Potoliți-vă, relaxați-vă! Dacă lucrez cu cineva profesional asta nu înseamnă că sunt cu el. Dacă un băiat joacă la mine în clip sau dacă cineva apare la mine în instastory asta nu înseamnă că sunt combinată cu el. Nu am nicio treabă cu nimeni, sunt singură.

Dacă cineva doarme la mine să știți că am camere pentru toată lumea, adică nu trebuie să doarmă cu mine în pat un om ca să stea la mine în casă. Eu am adus în casa mea foarte mulți prieteni, am adus și cupluri în casă la mine, am avut invitați care au rămas peste noapte și nu e ca și cum am o relație cu toată lumea care a venit la mine în casă.", s spus Emy Alupei.