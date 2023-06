Eneli, povestea succesului în muzică, spusă la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat": “Nu o să uit niciodată trenul de cinci și jumătate dimineața”

Eneli, o artistă foarte talentată și efervescentă, a fost invitată astăzi la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", emisiunea ce poate fi urmărită la Radio Impuls și Kanal D2, de luni până vineri de la ora 07:00. Tânăra a interpretat în premieră o piesă în limba română, cover-ul celebrei piese a trupei ASIA, "Dă-mi nopțile înapoi", spre deliciul nostalgicilor și nu numai.

Eneli, pe numele său real Ileana-Maria Popescu, este o cântăreață și textieră originară din Târgu Jiu.

Artista le-a mărturisit lui Greeg și Cosmin Cernat, cei doi prezentatori ai matinalului, că drumul spre celebritate nu a fost unul ușor. Timp de un an a făcut naveta Târgu Jiu-București pentru a-și perfecționa tehnica vocală.

” Am făcut asta în clasa a unsprezecea sau a douăsprezecea. Eram la mate-info intensiv și trebuia să plec în fiecare vineri.(...) Nu o să uit niciodată trenul de cinci și jumătate dimineața, pentru că mă trezeam la patru și jumătate și călătoream dus-întors Târgu Jiu–București, în fiecare vineri, pentru două ore de canto. Terminam orele de canto la unu, și la două și jumătate aveam trenul înapoi spre Târgu Jiu. Am făcut asta în fiecare săptămână, timp de un an, atât au durat cursurile", a povestit Eneli.

Artista le-a împărtășit fanilor matinalului "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat" că și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la vârstă de cinci ani, când a început să cânte în corul bisericii, însă gândul unei cariere în acest domeniu a început să îi dea târcoale când avea 13 ani. Eneli a urmat cursurile Facultății de Jurnalism și chiar a cochetat cu o carieră în acest domeniu.

"Un profesor de la facultate m-a dus să fac practică. Am făcut o lună și ceva, a venit vara, am terminat practica, am plecat la Târgu Jiu în vacanță și m-au chemat de acolo, să lucrez într-o redacție de știri, într-o televiziune din România.(...) Începusem deja să lucrez în studio, să compun", a povestit Eneli adăugând că, după această experiență, a decis să își urmeze pasiunea și a plecat în Anglia pentru un master în songwriting. Piesa „Tell Me Who”, pentru care Eneli a semnat versurile, s-a bucurat de un real succes, atât în țară cât și în străinătate, având milioane de vizualizări pe YouTube.

