„Enterocolită, gripa B, varicelă. Ce poate fi mai rău?” Mirela Vaida, anunțul cu care și-a îngrijorat fanii. Vedeta trece printr-o perioadă dificilă

In articol:

Mirela Vaida trece printr-o perioadă destul de grea, cu multe incertitudini din punct de vedere al sănătății. Prezentatoarea TV a afăcut un anunț care i-a băgat în speriți pe fanii de pe rețelele de socializare. Se pare că toți cei trei copii ai ei s-au îmbolnăvit, însă fiecare are câte un diagnostic diferit.

Cu toate acestea, vedeta riscă și ea să facă una dintre boli! Ea a povestit cu lux de amănunte care este situația de la ea de acasă. Iată ce a povestit pe contul personal de Instagram.

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida: „Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani”

Vedeta de televiziune spune că un mare ghinion s-a abătut asupra familiei sale. Unul dintre băieții ei are gripă, altul varicelă, iar astăzi a aflat vestea că fiica ei a făcut enterocolită! Blondina spune că totul s-a întâmplat în decurs de trei zile, în fiecare zi câte unul dintre copii primea câte un diagnostic de la medic! Cu toate acestea, Mirela Vaida și-a păstrat optimismul și, în ciuda faptului că ar putea și ea să se infecteze oricând, spune că putea fi chiar mai rău și speră să treacă cu bine peste această perioadă dificilă!

Citeste si: Viviana Sposub şi-a mângâiat burtica, în direct: "DOUĂ LUNI JUMATE"- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

Citeste si: Mirela Vaida, anunț îngrijorător: "Sper să nu fie mai rău!" Ce se întâmplă cu vedeta, în aceste momente?

„Să vă spun situația în care ne aflăm. Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns, așa că să vă zic. Mâine este ziua fiului cel mic și pentru că el nu a avut parte de o petrecere, am pregătit una cu copiii de la grădiniță, cu animatori, cu tort, așa ca la carte. Știți ce s-a întâmplat joi seară? Am aflat că Vladimir are grip tip B. Am fost la spital, l-am izolvat, febră mare, pică tot. Ok! Ieri am aflat că Tudor, sărbătoritul, are varicelă. Am zis asta e, trebuie să facă, e boala copiilor, scapă de ea și gata.

Citeste si: „Eu și soțul nu vorbim” Ce anunț neașteptat a făcut Mirela Vaida, chiar înainte de vacanță

Știți ce am mai aflat azi? Karla are enterocoloită. Încă e bine, ce să facem? Există posibilitatea ca toți să facă enterocolită, gripa B, varicelă, și de toate. Ce pot să zic? Ce poate fi mai rău? Dacă nu murim acum, sigur mai trăiesc o sută de ani. Hai să fie bine și să nu fie rău!", a explicat Mirela Vaida la InstaStory.