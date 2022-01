Epidemiologul Octavian Jurma a criticat măsurile luate de Guvern împotriva valului cinci al pandemiei de COVID-19

In articol:

Cunoscutul epidemiolog Octavian Jurma este nemulţumit de modul in care autorităţile au reacționat la valul cinci al pandemiei, acesta afirmând că deşi varianta Omicron nu este atât de severă ca Delta, numărul minorilor infectați creşte alarmant.

„ Azi numarul de minori internati cu COVCID-19 in spitale a ajuns la 230 (acum 7 zile erau 104). In valul Omicron internarile în randul minorilor continua sa creasca de 4x mai repede decat in randul adultilor”, susține Octavian Jurma.

Octavian Jurma, critici dure la adresa Guvernului

Epidemiologul a adus critici dure la adresa Guvernului Ciucă, după măsurile pe care le-au luat împotriva valului cinci al pandemiei de COVID-19. „ Tot azi Guvernul Romaniei a anuntat oficial abandonarea efortului de a proteja copiii din Romania de infectarea cu SARS-CoV-2 si de boala COVID-19. In limbaj elevat ni se explica motivul: „Omicron e mult mai putin severa”. A inceput pandemia de 2 saptamani in care a urcat de la 1,000 la 10,000 de cazuri pe zi si nu sunt pline spitalele ca in varful valului Delta, deci Omicron e mult mai blanda.

Totusi, suntem linistiti ca „scoala nu va fi tinuta cu orice pret deschisa”, doar cu pretul sanatatii si vietii copiilor nostri. In schimb, daca adultii vor avea de suferit de pe urma Omicron si vor umple spitalele in proportie de 75%, abia atunci pretul va fi prea mare si se vor inchide si scolile. Astfel scolile vor ramane deschise indiferent de incidenta, indiferent de spitalizarile minorilor, indiferent de numarul deceselor in randul copiilor si a profesorilor.

Fata de adultii avem teama si nu indraznim sa ii deranjam. Fata de copii nu avem nici teama si nici indurare. Ca doar cand e ultima oara cand ati vazut copii daramand gardul parlamentului incercand sa ia ostateci parlamentarii Romaniei?

Evident, faptul ca valul de spitalizari este cu 2 saptamani in urma valului de infectari, va face inchiderea scolilor la fel de utila pentru combaterea pandemiei ca vacanta fortata din octombrie (din varful valului Delta). In acel moment toti copiii nostri vor fi trecut deja prin infectare, vor fi scosi din circuitul epidemic si inchiderea scolilor perfect inutila. Despre ce vorbesc? Daca pandemia este un incendiu, atunci copiii si tinerii sunt surcelele care ard la inceput pentru a aprinde buturgile adulte. Odata ce indendiul a cuprins stiva de buturugi degeaba scot de pe foc doar surcelele. S-a vazut si in octombrie ca inchiderea si redeschiderea scolilor a avut un impact minimal pe curba in acel stadiu al pandemiei.

Scolile trebuiau sa inceapa online si sa fie deschise fizic abia dupa 10-14 zile daca incidenta o permite si sub protectia testelor. Orele pierdute puteau fi recuperate in vara cand riscul epidemiologic este mic, nu in iarna la 3 zile dupa petrecerile de Revelion, care intotdeauna produc o crestere tranzitorie a numarului de cazuri noi.

Guvernul a preferat insa sa renunte la aceste obositoare discutii despre siguranta copiilor. Suntem probabil in fata unei decizii de infectare deliberata a copiilor nostri cu acest „vaccin natural” care spera ei ca este Omicron. Intrebati cat de sigure sunt scolile raspunsul a fost spontan si elocvent. Tradus ar suna asa: „cui ii pasa?” Daca noi nu vrem sa ne vaccinam cu un agent inert, atent verificat si indelung testat, atunci o sa ne oblige ei sa ne infectam cu un agent viu si foarte patogen. Trista abdicare de la obligatia constitutionala a statului de a lua „masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice”.

Inca nu stiu cum sa diger faptul ca baietii mei sunt carne de tun pentru urzeala lor politica, dar am niste semne de sindrom HCC (Horea, Closca si Crisan)…. Ce sa mai comentam, suntem deja in a 3-a saptamana a valui 5-Omicron si o sa traga de timp pana va fi gata valul. Sa speram ca e doar o gripa daca guvernul pariaza viata si santatea copiilor nostri pe asta. Sa speram, dar sa ne si vaccinam ca masura secundara de siguranta. Ca pana si gripa e o boala severa pentru care avem vaccin.

PS: Pana acum nu am vazut nici un studiu sau nota tehnica explicativa care sa justifice o masura luata sau abandonata in scoli. Ar fi cel mai simplu mod ca specialistii de la CNSCBT-INSP sa inchida gura unor amatori ca mine”, a scris Octavian Jurma, pe pagina sa de Facebook.

