Episod NOU "Doctorul minune", 8 octombrie 2021. Explozie în spital, viața sa atârnă de un fir de ață. Ali, nevoit să facă o alegere dificilă să o salveze

Episod NOU "Doctorul minune", 8 octombrie 2021. Privitorii vor avea parte de tensiune și suspans, pentru că toți cei din spital trăiesc momente cumplite.

Ce se întâmplă în serialul "Doctorul minune", vineri, 8 octombrie 2021

Ali trebuie să facă o alegere dificilă

Momente incredibile se petrec în această seară, de la ora 20:00, într-un nou episod din “Doctorul minune”. De când Kivilcim a fost luată ostatică, situația a devenit extrem de tensionată în unitatea medicală. O explozie neașteptată face ca Spitalul Berhayat să se zguduie din temelii. Ali este îngrijorat de starea lui Nazli și când află că aceasta a scăpat cu bine din teribila explozie are o reacție inedită.

Kivilcim, în schimb, este prinsă în plină explozie și ajunge de urgență pe masa de operație cu mici șanse de a trăi. Ali va fi nevoit, prin prizma împrejurărilor medicale în care se află pacienta, care este însărcinată, să facă o alegere rapidă.

Nu toți colegii medici ai tânărului rezident vor fi de acord cu alegerea acestuia, deși aceasta pare să fi fost singura opțiune din perspectiva medicală.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Doctorul minune”, la Kanal D.

Cu cine se iubește Ali Vefa în viața reală. Taner Olmez este căsătorit

Ali Vefa este personajul central al serialului "Doctorul minune". Dincolo de lumina reflectoarelor, Taner Olmez, actorul care îl interpretează pe Ali, este un bărbat căsătorit. Chiar dacă are multe admiratoare, actorul a decis să-și unească destinele în vara această și a marcat evenimentul printr-o nuntă frumoasă.

Actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul minune" s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, care este tot actriță. Frumoasa sa asoție se numește Ece Cesmioglu. Cei doi au organizat o petrecere restrânsă, la care au participat rudele, prietenii și colegii de breaslă.

Ece Cesmioglu este o actriță din Turcia, care a absolvit Facultatea de Arte în 2015. Ea este cunoscută pentru rolul din filmul House, însă a jucat și în seriale tv: The Enemy in My Home, Face to Face, The Magnificent Century Kösem, The Story of the Summer, A Time That Passes, Two Families, It is a series of words.