Episod NOU Fiica Ambasadorului, luni, 7 februarie 2022. Detalii în avans: Sancar nu renunță la Nare

Noi evenimente menite să ne țină în suspans se petrec în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D, într-un nou episod din serialul turcesc ”Fiica ambasadorului”.

Episod NOU "Fiica Ambasadorului", luni, 7 februarie 2022

Războiul dintre Gediz și Sancar este pe cale să înceapă. Muge însă nu împărtășește deloc sentimentele pe care le are acum fratele ei, împotriva lui Sancar. Aceasta își acuză fratele că greșește, aliindu-se cu cel care îi era până acum dușman, temutul afacerist Kahraman.

Episod NOU Fiica Ambasadorului, luni, 7 februarie 2022 [Sursa foto: KANAL D]

Muge nu va lăsa lucrurile la întâmplare. Femeia pune la cale un plan împreună cu Nare, Elvan și Zehra, menit să împiedice războiul dintre cei doi foști prieteni.

Nare este tulburată de întâmplările dintre ea și Sancar. Nare încă îl iubește pe tatăl lui Melek și nu știe cum să reacționeze în această situație.

La polul opus, Menekse pune la cale un plan diabolic.

Femeia, care a făcut o înțelegere cu Akin, vrea să o răpească pe micuță Melek și să i-o dea acestuia. Toate acestea, în schimbul copilului pe care îl poartă în pântec Ceylan, și pe care Menekse și-l dorește mai mult că orice, numai ca să-l păstreze pe Sancar.

Ceea ce nu știe Menekse este faptul că Sancar, din dragoste pentru Nare, este decis să divorțeze.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din “Fiica ambasadorului”, la Kanal D.

Gediz din serialul Fiica ambasadorului și-a văzut visul împlinit!

Uraz Kaygılaroğlu s-a născut în anul 1987, în Istanbul, acolo unde a crescut și a studiat peste ani. La vârstă majoratului Uraz a decis să studieze Facultatea de Merketing și Publicitate, în cadrul Universitățîi Bilgi, însă ulterior a realizat că se simte atras de domeniul actoriei și a mai urmat câteva cursuri de teatru în cadrul unei școli private. Iar la scurt timp a și fost cooptat să joace într-un prim proiect de televiziune, în anul 2008, Milyonda Bir, producție ce i-a adus un prim pas către celebritate și către carieră strălucită de astăzi. Au urmat apoi multe alte roluri atât în seriale cât și în filme care i-au adus mari satisfacții profesionale și l-au ajutat să urce rapid în topul celor mai apreciați actori tineri din Turcia.

De curând tânărul actor a publicat pe contul lui de socializare o imagine sugestivă, realizată în timpul unui spectacol inedit de stand up comedy la care a participat. Spectacol susținut de unul dintre cei mai mari comedianți ai Turciei, Cem Yılmaz, pe care Uraz Kaygılaroğlu a mărturisit că îl admira și îl urmărește încă de pe vremea când era doar un copil și visa că îi va calcă pe urme la un moment dat. Iată că visul i s-a îndeplinit acum când a ajuns să îl vadă la un spectacol grandios.

"Ce noapte!! Nu știu cum să explic, dar o să încerc. În copilărie, mama m-a dus la toate spectacolele lui. A fost o șansă mare pentru mine. A fi martor la un lucru atât de fascinant pe scenă este inspirator și te face să visezi. Apoi au trecut anii și am început să joc și eu. Am avut ocazia să merg din nou în culisele unui spectacol și ne-am cunoscut și am lucrat de-a lungul anilor. Aseară, am fost la @tuzbiberstandup, un club de comedie care amintește de locul în care a început, să ne uităm la comedii. Poate că a fost că o mășînă a timpului pentru fratele Cem. Nu numai că mi-a strigat numele de pe scenă. Am fost atât de emoționat, e cu totul altă atmosferă, dar mă bucur că a făcut-o această. Te iubesc, iubim și râdem rege bucuros să te avem! Mulțumesc celui care a făcut și această fotografie!", a scris Uraz Kaygılaroğlu, în dreptul imaginii de pe Instagram, potrivit Kanal D.

