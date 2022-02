Episod NOU Fiica Ambasadorului, marți, 1 februarie 2022. Detalii în avans: Nare, la un pas de a-l părăsi din nou pe Sancar!

In articol:

Noi evenimente menite să ne țină în suspans se petrec în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D, într-un nou episod din serialul turcesc ”Fiica ambasadorului”.

Episod NOU "Fiica Ambasadorului", marți, 1 februarie 2022

În această seară, protagoniștii serialului Fiica ambasadorului vor trece din nou prin momente dificile. Cei doi îndrăgostiți, Nare și Sancar vor ajunge din nou la un pas de despărțire definitivă.

Citeste si: Kanal D, lider de audiență în Prime Time, cu serialul “Fiica ambasadorului” Aproape 2 milioane de telespectatori au fost cu ochii pe episodul difuzat aseară

Citeste si: Ea a fost prima mare iubire a celebrului actor Murat Yıldırım, protagonistul noului serial Ramo! Iată cine a fost prima sa soție timp de șase ani!

Citeste si: Loredana Groza șochează din nou! Artista a postat o fotografie, direct din pat, fără a avea prea multe haine pe ea- bzi.ro

Lupta pentru tutela micuței Melek îi va aduce din nou în pragul despărțirii pe Nare și Sancar. Pe de o parte, tânăra Nare vrea cu ardoare să obțină custodia fiicei sale pentru a putea pleca împreună în Elveția, departe de trecutul trist, pe de altă parte, Sancar lupta cu toate armele pentru a câștiga tutela micuței Melek și astfel să o împiedice pe Nare să plece din Mugla.

Între timp însă, Menekse are de gând și ea să lupte pentru a putea rămâne în continuare soția lui Sancar și a se bucură de șederea la conacul Efeoglu și va recurge la alte strategii diabolice, ajutată de Kahraman și de Akin. Această are de gând să o ducă în brațele lui Akin pe micuța Melek, pentru a se răzbună pe rivală să, Nare. După ruperea prieteniei cu Sancar, tânărul Gediz are de gând să se alieze cu dușmanul lor, Kahraman, pentru a se răzbună pe fostul lui partener de afaceri și tovarăș

din copilărie.

În cele din urmă, Nare și Sancar ajung din nou față în față, iar tânăra îi spune cu lacrimi în ochi că are de gând să plece împreună cu fiica să în Elveția. Rămâne de văzut dacă ambițiosul Sancar îi va permite de această dată iubitei sale, Nare, să dispară din viață să! Aflați ce se va întâmplă în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D, într-un nou episod palpitant din serialul Fiica ambasadorului!

Citeste si: Sancar, protagonistul serialului Fiica ambasadorului, s-a infectat cu COVID-19! Care este starea celebrului actor Engin Akyürek în prezent!

Episod NOU "Fiica Ambasadorului", marți, 1 februarie 2022 [Sursa foto: KANAL D]

Kanal D, lider de audiență în Prime Time, cu serialul “Fiica ambasadorului”

Serialul “Fiica ambasadorului” este tot mai urmărit de publicul din România, episodul difuzat aseară a clasat, din nou, Kanal D pe primul loc în topul televiziunilor. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider de piață, atât în rândul publicului din întreaga țară, cât și în rândul populației de la orașe.

Joi, 27 ianuarie, în intervalul 20:00 – 23:00, Kanal D a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu serialul turcesc “Fiica Ambasadorului”, înregistrând 9,2 puncte de rating și 19,8% cotă de piață, pe targetul Național, și 7,1 puncte de rating și 16,1% cotă de piață, pe targetul All Urban.

Episodul de aseară a fost urmărit de o medie de peste 1.6 milioane de fani (1.618.000) din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării. Minutul de aur, atins la 21:20 a adunat în fața micilor ecrane, la Kanal D aproape 2 milioane de telespectatori (1.916.000).

Distribuie pe: