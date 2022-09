Episod NOU ”Infidelul”, joi, 8 septembrie 2022. Detalii în avans: Asya, în pericol de moarte

In articol:

Noi evenimente menite să ne țină în suspans se petrec în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D, într-un nou episod din serialul turcesc ”Infidelul”.

Momente tensionate, pline de suspans, se vor derula, în această seară de la ora 20:00, într-un nou episod din serialul “Infidelul”, la Kanal D.

Asya trece prin momente tot mai dificile, de când Volkan s-a întors în oraș. Bărbatul, care se simte mai puternic că oricând, este decis să petreacă mai mult timp cu fiul său, însă acest aspect o tulbură pe Asya, care consideră că fostul soț îl bulversează pe Ali. De partea cealaltă, Derin este îngrijorată cu fiecare întălnire care se petrece între Asya și Volkan, tânără considerând în continuare că Volkan încă mai ține la fosta soție. La sfatul mamei sale, Derin vă trebui să-l atragă pe Ali de partea ei, astfel încât tânărul să locuiască împreună cu noua familie a tatălui său.

Volkan nu vede cu ochi buni apropierea fostei soții de Turgay și se manifestă vehement fața de acesta, ori de câte ori îl întâlnește. Mai mult, Volkan caută să afle totul despre viață noului prieten al fostei soții.

De când a fost martoră unui act de vandalism, Asya se teme să mai rămână singură în propria locuință. Întâmplarea face că Bahar să surprindă un incident violent care amenință viață Asyei.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din serialul “Infidelul”, la Kanal D.

Actrița Melis Sezen a primit amenințări din partea unor fani ai serialului “Infidelul”

Frumoasa actriță Melis Sezen, cea care îi dă viață personajului Derin din serialul “Infidelul”, care va avea premiera mâine, 17 august, de la ora 20:00, la Kanal D, și-a interpretat rolul atât de credibil încât și-a atras o serie de reacții emoționale negative din partea fanilor serialului. Aceștia au considerat că ea este cauza tuturor relelor suferite de personajul principal. În serialul “Infidelul”, personajul Derin trăiește o poveste interzisă de iubire cu Volkan (Caner Cindoruk), care este căsătorit cu Asya (Cansu Dere). Rolul interpretat de Melis în acest serial tulburător a atras inițial antipatia publicului, frumoasa actriță primind multe mesaje de amenințare pe rețelele sociale.

„La început am avut parte de reacții foarte puternice din partea publicului. Oamenii o urau pe Derin și unii nu mai făceau diferența între mine, actrița, și personajul meu, Derin. Au fost o mulțime de comentarii, și insulte, pe paginile mele, în spațiul online, adresate direct lui Derin… Din fericire, în timp, oamenii au început să o înțeleagă pe Derin și am primit mesaje de la multe femei care spuneau că empatizează cu personajul interpretat de mine in serial, unele chiar se aflau în aceeași situație. Desigur, este nevoie de ceva curaj pentru a recunoaște asta, mai ales că oamenii, de regulă, nu vor să recunoască adevărul, atunci când se află într-o situație similară cu a personajului pe care îl interpretez în <Infidelul>. Mă bucur să văd reacțiile din ce în ce mai bune, și faptul că Derin trezește emoții puternice în r ândul publicului mă face foarte fericită”, a declarat Melis Sezen, publicatiei InStyle, Turcia.