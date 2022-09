Episod NOU ”Infidelul”, vineri, 2 septembrie 2022. Detalii în avans: Momente dificile pentru Asya

In articol:

Noi evenimente menite să ne țină în suspans se petrec în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D, într-un nou episod din serialul turcesc ”Infidelul”.

Episod NOU ”Infidelul”, vineri, 2 septembrie 2022

Noi întâmplări pline de suspans se petrec, în această seară, de la ora 20:00, într-un nou episod din serialul “Infidelul”, la Kanal D.

Victorie uriașă pentru Asya care, în urma violențelor soțului ei, acesta a fost aspru pedepsit. Volkan a fost nevoit să accepte toate condițiile impuse de Asya, în ceea ce-l privește pe Ali, dar a primit și ordin de restricție în ceea ce-i privește pe cei doi.

Citeste si: Ea a fost marea iubire a celebrului actor Caner Cindoruk, protagonistul serialului Infidelul! Iată cine este actrița de care s-a îndrăgostit în timpul filmărilor pentru producția Kosem

Citeste si: Ali, fiul Asyei și al lui Volkan din serialul Infidelul, se bucură de căldura și iubirea unei familii unite și fericite în viața reală! Iată cine sunt părinții talentatului adolescent Alp Akar!

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Derin încearcă disperată să se împace cu tatăl ei, însă bărbatul este decis să nu-și ierte fiica pentru problemele provocate în familie, din cauza relației acesteia Volkan.

Timpul trece iar Asya primește invitația de a participa la un eveniment neașteptat, care îl are în centrul atenției pe fostul soț. Femeia nu știe cum să reacționeze în această situație…

În mod neașteptat Volkan reapare în viața fiului său. Ali este foarte surprins să-și revadă tatăl, despre care știa că este plecat din oraș, iar acesta din urma îi promite că nu se vor mai desparți.

Ce se întâmplă însă, atunci când Asya va trebui dea ochii cu Volkan și Derin, care au devenit o familie?

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din serialul “Infidelul”, la Kanal D.

Câte animale are Melis Sezen, Derin, din serialul “Infidelul”?

Melis Sezen, cea care dă viață personajului Derin în serialul “Infidelul” difuzat de miercuri până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D, este o actriță în plină ascensiune în Turcia, fiind distribuită, de la o vârstă fragedă, în numeroase seriale și filme de lung metraj.

Citeste si: Program TV „Infidelul”. Vezi online episodul 3, subtitrat în limba română VIDEO. Asya, nevoită să ascundă drama pe care o trăiește

Disciplinată, muncitoare, încăpățânată dar și foarte emoțională, așa cum se descrie în declarațiile date presei locale, frumoasa actriță are o mare slăbiciune: dragostea să pentru animale. Actrița are acasă peste douăzeci de pisicuțe și patru căței pe care îi iubește și îi răsfață ori de câte ori are o pauză de filmări. Patrupedele se bucură de o curte mare, exact cea în care a copilărit și frumoasa actriță.

„Am crescut printre animale, pisici, câini, păsări, țestoase, pești, iepuri, rațe, iguane... Întotdeauna am avut o familie mare. Acum avem patru câini și mai mult de douăzeci de pisici. Când sunt în Silivri, mă joc cu pisicile și căinii în gradină, desculță” , a adăugat Melis Sezen pentru publicația Instyle Turcia.