In episodul de asta vedem poveste lui Alice de 26 de ani, o fata din provincie care a venit sa studieze in Bucuresti. Pentru ca bani erau putin aceasta s-a angajat la o firma de contabilitate unde a devin foarte repede amanta patronului Matei care are 53 de ani.

Pentru ca Matei are acasa o sotie Miruna 50 de ani care sufera de o boala pentru care nu exista tratament s-a gandit ca e mai bine sa-si traga o amanta pentru ca sotia nu mai putea sa-i satisfaca nevoile. Totul a decurs foarte bine pana cand intr-o zi Matei a facut imprudenta de a o chema pe amanta la un dineu unde era prezenta si Miruna imreuna cu toti asociatii lui. Alice dupa ce a consumat un pahar de vin in plus l-a fortat pe Matei sa se asocieze impreuna, iar acest lucru s-a intamplat sub ochii sotiei lui.

In urmatoare zile dupa ce si-a revenit din euforia alcoolului, Alice a hotarat sa demisioneze si sa se desparta de Matei pentru ca acum fiind implinita financiar ea isi doreste mai mult de la Matei si anume sa divorteze si sa se mute cu ea, sa-i acorde mai multa altentie ci nu doar bani si cadouri.

Suspans total la „În căutarea adevărului”

Fiind constrans de situatie Matei nu isi poate parasii sotia care e grav bolnava asa ca se desparte de Alice, care dupa ce a ramas fara job pur intamplator sau accidental il intalneste pe Narcis un tanar introvertit de 25 de ani care este fiul lui Matei chiar fostul ei iubit.

Alice, amanta lui Matei

Intre cei doi se infiripa o poveste de dragoste pana acesta presat de parinti ca e timpul sa le-o prezinte pe iubita lui oi aduce pe Alice la masa. Matei, Miruna, dar si Alice raman stupefiati cand vad in ce situatie se afla. Matei nu stie ca Miruna stie ca Alice este sau a fost amanta lui, el crede ca Alice vrea sa se razbune pe el. Narcis nu stie ca parintii lui stiu cine este de fapt iubita lui, iar Alice este socata si brusc devine stangace si isi doreste sa iasa din aceasta situatie.

In timpul cinei Miruna pleca de la masa sustinand ca sa se simte rau si se retrage in doamitor, dar aceasta are un singur gand odata ajuns acolo ii scrie o scrisoare fiului ei dupa care abandoneaza lupta pentru viata. In timp ce in leaving cei 3 termina de mancat si Alice spune ca vrea sa mearga acasa Miruna se stinge. La cateva ore Narcis se duce in camera mamei lui sa-i afle parerea despre iubita lui, dar o gaseste fara suflare.

Dupa inmormantare Alice si Matei se cearta in leavin in timp ce Narcis a gasit scrisoare de la mama lui in care veti afla ce scrie in episodul de astazi.