Episodul crunt prin care a trecut Silviu Prigoană! Afaceristul și-a pierdut piciorul: „Am fost în moarte clinică”

Silviu Prigoană este un nume foarte cunoscut în showbiz-ul din România. Căsnicia pe care a avut-o cu Adriana Bahmuțeanu a atras atenția presei, iar împăcările și despărțile lor au fost din ce în ce mai mediatizate. Puțini știu că Solviu prgoană a trecut printr-un moment foarte dificil în viața lui, care i-a marcat viața.

În anul 1985, pe vremea când avea doar 22 de ani, el lucra la o fabrică din Gherla, unde era frigotehnist. El a avut parte de un accident grav la muncă, în urma căruia a rămas fără picior.

„Când am avut accidentul, de fapt s-a învârtit un grătar la cerealele alea de la depozit, era un melc care ducea cerealele în hală la prelucrat. S-a învârtit un grătar și mi-a căzut piciorul înăuntru și mi l-a prins acolo. Mi l-a rupt și mi l-a întins vreo trei metri, nu mi s-a rupt tendonul și laba piciorului s-a plimbat cam trei metri în față, cu mușchiul astă din spate, cu tot. Și când au venit cu salvarea, nu aveau curaj să intre la mine.

Eu am stat vreo jumătate de oră în utilaj. Ei au încercat, dar când au văzut care e treava… Norocul a fost că aveam la mine o cheie franceză și am dat cu ea în butonul mare și roșu și s-a oprit instalația. Pe urmă a venit un coleg când m-a văzut, i-a anunțat pe toți, au dat telefon la salvare, dar salvarea a venit după vreo jumatate de oră”, a povestit afaceristul, pentru un post de televiziune.

Fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a mărturisit persoanele care au ajuns la fața locului pentru a îi acorda primul ajutor au fost mult prea speriate pentru a interveni.

El a decis să își ia destinul în propriile mâini și și-a tăiat singur tendonul.

„În primele cinci minute eu nu am simțit nimic din cauza șocului. Mi-am dat repede seama că este în neregulă. Era acolo o lampă, am luat cordonul și mi-am făcut garou pe picior, l-am strâns. Când a venit felcerul și au auzit despre ce este vorba nu a avut curaj să intre. Au început cu aparatul de sudură să taie echipamentele pe acolo, dar nu s-a putut face nimic.

Felcerul îmi spunea că va fi ok, că mergem la chirurgie și îl pun la loc, zicea că mergem la spital, dar piciorul era prins acolo. I-am zis să îmi dea trusa medicală și am luat eu foarfeca și am tăiat eu tendonul ala de acolo, ca să putem pleca la spital. Ei nu aveau curaj să îl taie și eu îi spuneam ”taie tendonul ala, mușchiul ăla”. Când l-am tăiat a sărit piciorul”, a mai spus Silviu Prigoană.

Drama prin care a trecut Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a fost în moarte clinică

Ceea ce a urmat după accident l-a marcat cu adevărat pe celebrul afacerist. Silviu Prigoană a trecut prin mai multe operații, iar la ultima dintre ele a intrat în moarte clinică. Deși s-a gândit să se pensioneze pe caz de boală, el a continuat să muncească.

„Pentru că mușchiul din spate mi l-a întins foarte mult, nu mai aveam vascularizare la el. Medicii au încercat să îmi păstreze mușchiul cât de lung, ca să îmi acopere cât de cât osul, ca să mă poată proteza, dar piciorul mi-a intrat în cangrenă, nefiind vascularizat. Am avut încă trei operații. Și având trei operații succesive, din săptămână în săptămână, la ultima operație, timp de opt minute, am murit, opt minute am fost în moarte clinică, din cauza anesteziantului, care era prea mult.

Eu am avut tot timpul impresia, până am văzut prima proteză cum arată, că eu o să am o coadă de mătură, ca pirații. Am conștientizat cam după un an de zile ce s-a întâmplat. Prima dată toată lumea vine și îți plânge de milă, după care încep să te rejecteze, pentru că nu mai poți juca fotbal, nu mai poți să mergi cu ei și te izolează, chiar dacă nu intenționat”, a adăugat omul de afaceri, pentru o emisiune televizată.