„Era cazul” Dinu Maxer a apărut alături de Vlăduța Lupău și a făcut un anunț care i-a bucurat pe fani! Reacțiile nu au întârziat să apară

După divorțul de Deea, Dinu Maxer s-a axat pe creșterea copiilor, dar și pe continuarea carierei sale artistice. În această vară, cântărețul a avut multe spectacole pe litoral, acolo unde a fost însoțit de fiul său, Andreas, care i-a luat locul mamei lui în concertele de la mare.

După ce și-a încântat publicul de pe plajă cu talentul său artistic și prezența sa scenică, Dinu Maxer a concertat într-un alt loc, de unde le-a dat o veste surprinzătoare fanilor săi.

Artistul a povestit, într-o postare pe rețelele de socializare, că s-a întors, după 4 ani, în fața publicului său dintr-o comună din Călărași, acolo unde a fost prezentator, dar a și cântat. Dinu Maxer a fost foarte încântat de revenirea pe acea scenă, mai ales că s-a întâlnit la spectacol cu mai mulți artiști nenumiți, precum Vlăduța Lupău, Emilia Ghinescu sau Jador, în compania cărora s-a fotografiat extrem de zâmbăreț.

„Zilele Comunei Borcea....doua seri de prezentare...in prima zi am avut placerea sa le si cânt borcenilor. Am revenit după 4 ani si m-am bucurat de căldură localnicilor, dar si a artiștilor invitati: Alex Mica, Vladuta Lupau, Ghinescu Emilia Official, Jador. Felicitari pentru organizare domnului primar, dar si d-lui Nelu Tanase si Asociației Bambi Music! Mulțumesc pentru poze Vivi Tanase”, a scris Dinu Maxer pe pagina lui de Facebook.

Dinu Maxer a urcat pe scenă alături de alți artiști renumiți [Sursa foto: Facebook]

Fanii lui Dinu Maxer l-au felicitat pentru revenirea pe scenă

Imediat după ce artistul a făcut anunțul pe rețelele de socializare, fanii lui s-au grăbit să îi lase comentarii de apreciere. Urmăritorii lui Dinu Maxer din mediul online s-au bucurat pentru revenirea cântărețului pe scenă și nu au ezitat să îl felicite pentru faptul că a încântat, din nou, publicul, cu talentul său, după o perioadă în care nu prea a mai apărut în fața fanilor.

„Bravo, era cazul sa te trezesti, ca prea dusparusesi. felicitari si la cat mai multe realizari”/ „Doua seri de neuitat in compania celor mai iubiți artiști in frunte cu cel mai deosebit și îndrăgit artist și prezentator. Mulțumim și va mai asteptam.( și nu odată la 4 ani și an de an)”, au fost câteva dintre mesajele primite de Dinu Maxer, în secțiunea de comentarii de la postarea sa de pe Facebook.