Era celebră și admirată în anii 2000, iar acum este de nerecunoscut! Prin ce transformări a trecut o vedetă de la noi: ”Am vrut să mă sinucid de câteva ori”

Cântăreața era extrem de populară în România, dar după destrămarea trupei și cariera ei s-a stins

Anii 2000 au fost anii de glorie pentru cântăreața Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class. Era perioada în care popularitatea era cuvântul de ordine care o caracteriza atât pe ea cât și pe colegele ei de trupă. Melodiile lor erau apreciate în toată România.

Anca Badiu era o prezență greu de trecut cu vederea datorită frumuseții orbitoare și a trupului ei parcă tras prin inel.

„Am fost la doctor, iar acum încă sunt pe antidepresive”

Însă toate acestea au pălit odată cu trecerea nemilioasă a timpului, iar cântăreața s-a retras din lumea showbiz-ului și acum pare că și-a pierdut orice speranță. Fosta solistă a trupei Class s-a îngrășat și a devenit de nerecunoscut.

Anca Badiu era dorită de toți bărbații și invidiată de toate femeile din România la începutul anilor 2000, iar muzica ei era apreciată. Însă lucrurile au luat o întorsătură drastică după destrămarea trupei Class, iar cariera de cântăreață a blondinei s-a stins. Anxietatea și depresia s-au instalat, iar de aici a început o perioadă neagră pentru artistă.

Ce a făcut-o să piardă lupta cu kilogramele în plus [Sursa foto: Facebook]

„S-a tot spus că eu am intrat în depresie din cauza faptului că mă îngrăşasem. Nu este adevărat. Depresia mea a pornit de la neîmplinirile profesionale. Piesa mea «Hello», o piesă la care am muncit foarte mult a intrat doar pe un singur radio şi m-am supărat foarte tare. Pentru că nimic nu mă doare mai tare decât o neîmplinire profesională. De atunci s-a declanşat depresia. Am fost la doctor, iar acum încă sunt pe antidepresive. Am şi prietenii lângă mine. Mă ajută foarte mult. Mă rog foarte mult la Dumnezeu şi mă simt foarte bine când fac asta şi bineînţeles iau antidepresive. Dacă nu aş fi mers la medic să mă ajute cu depresia, nu mai existam astăzi. Am vrut să mă sinucid de câteva ori“, a mărturisit Anca Badiu într-un interviu mai vechi.

Iar evenimentele neplăcute s-au ținut lanț în viața

artisei. După ce trupa în care cânta s-a destrămat, a mai aflat o veste care a doborât-o la pământ: fratele ei a murit într-un mod suspect, în timp ce se afla la muncă în Spania. Acest incident nu a făcut decât să-i întărească depresia și gândurile negative, deja acumulate în atâția ani. N-a mai ținut cont nici de felul în care arăta și a pus câteva kilograme în plus.

Anca Badiu este acum de nerecunoscut [Sursa foto: Cancan ]

Cum a fost surprinsă recent Anca Badiu

Anca Badiu a fost surprinsă recent pe stradă într-o ținută formată din piese vestimentare de culoare neagră: o bluză largă și o pereche de colanți. În picioare, aceasta a purtat o pereche de UGG-uri albastre.