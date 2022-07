Era însărcinată și se ruga zilnic câte 40 de minute. Ce au dezvăluit abia acum Gina Pistol și Smiley despre fetița lor: "Copilul nostru e o minune"

In articol:

Gina Pistol și Smiley se numără printre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, având o relație de ani buni. Cei doi au devenit părinții unei fetițe, Josephine pe numele său, în urmă cu un an, iar aceștia și-au dorit cu ardoare să aibă un copil, însă șansele erau foarte mici.

În urmă cu ceva timp, specialiștii i-au dat verdictul dureros Ginei Pistol, respectiv că sunt șanse de doar 0.01% ca ea să rămână însărcinată, așa că prezentatoarea TV a căutat ajutor în altă parte, respectiv în credință, iar dorința i s-a îndeplinit.

Așadar, invitați în cadrul unui podcast, Gina Pistol și Smiley au vorbit despre puterea credinței, dar și despre cât de mult i-a ajutat divinitatea, atunci când părea că totul este imposibil.

„Treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate”

Smiley a făcut o serie de declarații despre credință și rugăciune și cât de importante sunt acestea, dar și cum te pot ajuta.

Artistul a precizat că tot ceea ce ține de rugăciunea și puterea cuvântului sunt lucruri pe cât se poate de adevărate, mai ales că

face asta de mult timp și a observat cât de benefic este, în special pentru suflet.

„ Să știți că treburile acestea cu rugăciunea și puterea cuvântului sunt adevărate. Pentru că sunt o grămadă de oameni pe care îi vezi – speakeri motivaționali, preoți, șamani – care îți spun despre aceleași lucruri: puterea cuvântului, puterea rugăciunii, puterea credinței. Acestea sunt niște lucruri care nu trebuie luate în râs. Iar oamenii care spun că sunt doar vorbe goale, ar trebui să se gândească de două ori înainte să vorbească. Mi-a scris acum ceva timp un băiat pe internet, mi-a lăsat un comentariu răutăcios – ‘Cum reușești tu? Ești și netalentat și nu știu cum… Cum ai reușit tu să ai succes? Și i-am răspuns – ‘Eu mă rog în fiecare zi, poate ar trebui să încerci și tu!”, a spus vedeta.

Mai mult decât atât, Smiley a mai povestit că Gina nu a încetat să se roage nici după ce a aflat că este însărcinată. Artistul a precizat că partenera sa de viață se roagă chiar și 40 de minute pe zi, explicând că trebuie să știi cum să faci rugăciunea, să o faci din suflet.

„ Și într-adevăr așa este. Gina s-a rugat în fiecare zi a sarcinii ei. Și nu pe repede înainte, rugăciune de 40 de minute. Și trebuie să și înțelegi cum să faci rugăciunea. Dar sunt lucruri foarte adevărate. Este foarte important să ai credință cu adevărat, nu doar așa… Avem atâtea exemple. Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare. Sunt oameni care au credință și fac sacrificii pentru ceea ce cred. La fel e și cu succesul, cu absolut tot”, a mai spus Smiley.

„Mă ridicam din pat doar ca să mă duc la baie și să mă rog”

De asemenea, Gina Pistol a mai povestit că în prima perioadă a sarcinii, aceasta nu avea voie să se ridice din pat. Prezentatoarea TV mergea doar la toaletă, însă alegea și să se roage, lucru ce i-a făcut bine, spune ea.

„ În perioada în care mi-a fost greu, nu aveam voie decât să merg la toaletă. Doar pentru asta aveam voie să mă ridic din pat. Și mă ridicam din pat doar ca să mă duc la baie și să mă rog. Și mi-a făcut bine”, a continuat Gina.

În același timp, Smiley a adăugat că atât sarcina Ginei, cât și copilul pe care l-a adus pe lume, sunt o minune: „ Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment, și cu bune și cu rele, fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”.

Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley [Sursa foto: Instagram]