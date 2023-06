„Era mai greu cu Adela” Foștii colegi spun lucrurilor pe nume, la câteva luni de la plecarea Adelei Popescu din emisiune! Cum se simțeau mereu în prezența ei?

In articol:

Adela Popescu a fost la ani la rând la cârma unei emisiuni matinale, acolo unde a făcut echipă cu Cove, dar ulterior și cu Bogdan și Shurubel. În cele din urmă, vedeta a renunțat la TV, cel puțin pentru moment, bucurându-se pe deplin de viața de familie, dar și recuperându-se după oboseala acumulată ca mamă a trei copii și om de televiziune.

Cum era Adela Popescu în spatele camerelor de filmat?

După ce Adela Popescu a renunțat la televiziune, cea care i-a luat locul a fost Lili Sandu. Colegii Adelei i-au simțit lipsa, însă au povestit și că nu era atât de ușor în perioada în care erau colegi cu soția lui Radu Vâlcan și au spus și de ce.

Bogdan a numit-o pe Adela Popescu ca fiind „emblema acestui show” și a ținut să menționeze că el și colegul lui aveau emoții mari de fiecare dată când intrau în direct alături de ea și asta nu pentru că prezentatoarea i-ar fi presat în vreun fel, ci pentru că ei o considerau și încă o consideră foarte bună în meseria pe care și-a ales-o.

„ Shurubel: Adela este un anumit fel de prietenă, de coechipieră, cu Adela eram trei frați nebuni.

Bogdan: Da, dar am o completare aici. Era mai greu cu Adela în anumite privințe, dar nu din vina ei, ci pentru că percepția, cel puțin percepția mea vizavi de Adela în platoul emisiunii cumva mă punea într-o zonă de presiune. Frate, vorbim de Adela Popescu, este emblema acestui show, efectiv. Ok, era și Cove la început, dar tu te pui practic lângă omul care a construit brandul ăsta cu adevărat.

Shurubel: Încercam să și stăm la nivelul la care stătea ea.”, au povestit cei doi băieți în podcastul lui Jorge.

Când Lili Sandu a venit în locul Adelei Popescu, băieții s-au simțit ca niște veterani și au tratat altfel relația cu noua prezentatoare.

„Bogdan: Cu Lili a fost senzația de hei, suntem toți noi aici. Ok, noi aveam deja un an aici, dar încercăm cu toții să facem să fie cât mai bine. Atenție, Adela nu a pus această presiune pe noi, ci pur și simplu o resimțeam eu gândindu-mă cu cine lucrez și ce trebuie să fac. E extraordinară și am învățat o grămadă de lucruri de la ea. Asta nu înseamnă că Lili nu are experiența de televiziune, că nu este o prezență extraordinară în platou, dar eu vorbesc doar de asocierea asta.

Shurubel: Nu, dar Lili a intrat ca o colegă nouă, ca și cum îți vine o colegă nouă în clasă și tu ai mai fost un an în clasa aia.

Bogdan: Exact, ne-a dat ocazia să fim noi veteranii.”, au mai spus Shurubel și Bogdan.

Adela Popescu și Lili Sandu, prietene și dincolo de sticlă

La ultimul eveniment monden la care Adela Popescu a fost prezentă a avut ocazia să se întâlnească cu Shurubel și Bogdan, dar și cu Lili Sandu, cea care a înlocuit-o în emisiune. În acel moment, soția lui Radu Vâlcan s-a oprit din a mai vorbi, având o reacție total neașteptată. Șocată, și cu un zâmbet larg pe chip, Adela Popescu și-a salutat colegii de breaslă, iar Lili Sandu i-a întors sentimentul de bucurie printr-un gest de suflet. Șatena nu a ținut cont de faptul că Adela oferea un interviu, dorindu-și neapărat să se îmbrățișeze, în semn de bucurie și plăcere de a se revedea.

