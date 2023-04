”Era o perioadă când trăiam pe caiet” Vica Blochina, de la sărăcie la celebritate, dar tot cu probleme financiare. Cum a pierdut fosta amantă a lui Pițurcă zeci de mii de euro într-un an?

In articol:

Vica Blochina s-a făcut cunoscută atunci când s-a aflat că a fost amanta lui Victor Pițurcă, cel pe care l-a și făcut tată de băiat.

A trecut mult timp de atunci și viața blondinei s-a schimbat radical pe toate planurile.

Acum vedeta are propriile afaceri, contracte de imagine și emisiuni în online, toate aducându-i un profit la care unii pot doar visa.

Vica Blochina, de la sărăcie la celebritate, dar tot cu probleme financiare [Sursa foto: Facebook ]

Vica Blochina știe ce este bogăția, dar recunoaște că a cunoscut și sărăcia

Chiar și așa, însă, în doar un an, Vica spune că profitul din vânzările produselor pe care le comercializează i-a scăzut dramatic, pierzând zeci de mii de euro.

Acum a ajuns să câștige pe lună doar câteva mii de euro, fapt ce o face să spună că se confruntă cu probleme financiare, căci și cheltuielile sale, nevoile și plăcerile, sunt mari.

Însă, privind în urmă sau la cei din jurul ei, fosta balerină încearcă să nu vadă totul atât de gri. Și asta pentru că, scoate ea în evidență, deși acum nu mai produce zeci de mii de euro, nici nu a ajuns să fie ca în trecut, când cumpăra pe caiet de la magazin.

Ea povestește că au fost perioade în viața ei când, deși nu arăta acest lucru, nu avea nici măcar un leu în buzunar.

Acum acele vremuri sunt apuse de mult timp, dar se gândește cu groază la posibilitatea ca ele să se întoarcă.

Și asta pentru că s-a obișnuit să fie o femeie cheltuitoare, care nu poate și nici nu vrea să-și închipuie cum trăiesc oamenii cu venituri mai mici, precum sunt angajații ei.

”Mă duc uneori la supermarket și mă gândesc cum ar fi dacă eu nu aș putea să îmi cumpăr ce îmi doresc. Nu vorbesc despre haine. Sunt o persoană foarte risipitoare. Nu trăiesc pe caiet. Era o perioadă când trăiam pe caiet. Nu stau banii la mine. Trebuie să cheltui neapărat... Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea ... Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu. Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro. Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea. Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a dezvăluit Vica Blochina, în podcast-ul moderat de Viorel Grigoroiu.