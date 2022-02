„Era să fac infarct!” Ce a găsit Anamaria Prodan în bibliotecă, după moartea mamei sale?! A dat peste el din întâmplare

In articol:

Continuă ”războiul” dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Și-au spus ”adio” după 13 ani de mariaj, iar acum se luptă pentru ”libertate” și avere.

Chiar dacă și-au anunțat divorțul încă din toamna anului trecut, impresara și antrenorul nu au ajuns încă la un numitor comun, ba chiar, cu fiecare ieșiră publică pe care au, conflictul pare că se adâncește și mai mult.

Anamaria Prodan: ”Mama mea l-a pus pe Reghecampf să semneze când a luat bani de la ea”

De aceasta dată, Anamaria Prodan spune că nu-l contrazice pe Reghe doar prin cuvinte, ci are și dovezi. Prin aceste probe, Prodan pune la zid ultimele declarații făcute de antrenorul de la Craiova, privind banii familiei și ajutorul pe care Ionela Prodan i l-a oferit.

Sexy impresara spune că mama sa l-a privit pe cel care cândva era ”Soarele ei” ca pe propriul fiu.

Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, relația dintre Ionela și Laurențiu, spune Anamaria, era una de mama-fiu.

Pe lângă faptul că Ionela Prodan era un bun profesor în ale vieții pentru Laurențiu Reghecampf, iertându-i infidelitățile, artista îl și finanța, menționează mpresara. Gestul făcut de mama sa o face acum pe Anamaria să aibă dovezi în acest sens.

Fără ca ea să știe, mama sa, de fiecare dată când îi oferea bani lui Launrețiu Reghecampf, îl punea să semneze într-un dosar ce sumă a primit și data la care

s-a făcut ”transferul”, totul în prezența unor martori. Iar acum, din întâmplare, Anamaria Prodan a dat peste dosarul ”finanțărilor” Ionelei în ceea ce-l privește pe Reghe, despre care ea nu avea habar.

Anamaria Prodan spune că a avut parte de un șoc atunci când a găsit toate documentele care atestă că mama sa, prin ajutorul oferit încă soțul ei, a gândit totul astfel încât acum ea să aibă un ”aliat” în scandalul dvorțului.

”Laurențiu Reghecampf am văzut că nici de fosta soacră nu își aducea aminte bine, nici câți bani are, nici cum are, dar, în rest, mergea săptămânal la soacra pe care o iubea foarte tare și o considera mama lui, ca să ia bani, să trăiască. L-a iertat de foarte multe ori, când știa cu ce femei umblă și îl învăța ca pe propriul copil și îi spunea, ‘mamă, tu nu poți să decazi, tu trebuie să crești’. L-am învățat și eu, și mama mea, în fiecare secundă, cât de mândru să stea. Mama mea l-a pus pe Reghecampf să semneze de fiecare dată când a luat bani de la ea. Le-a depus la dosar, toți banii pe care mama mea i-a strâns și mi l-a lăsat, săraca, în bibliotecă, iar eu când am găsit dosarul era să fac infarct. Săraca, mă ajută și de dincolo de viață ”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea Exclusiv Vip.