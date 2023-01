"Era să nu mai ajung la nunta mea" Ce a pățit Florin Salam fix înainte de nuntă? Regele manelelor a făcut dezvăluirea de față cu soția lui

In articol:

Florin Salam este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de manele de la noi din țară. Acesta are un succes colosal cu fiecare piesă pe care o lansează, reușind să își creeze propriul brand, după nume și personalitate.

Florin Salam și Roxana Dobre, totul despre povestea lor de dragoste

Artistul muncește din greu pentru notorietatea pe care o are și nu încetează nicio clipă să își surprindă fanii.

Florin Salam și Roxana Dobre au o poveste cu totul și cu totul specială. La emisiunea Fiță cu Adiță, regele manelelor și soția lui au vorbit despre cum i-a adus soarta împreună. Florin Salam recunoaște că fără Roxana nu ar fi avut pe nimeni alături ca partener de viață, iar atunci când a întâlnit-o a știut că ea e aleasa.

"E frumos. Povestea noastră să zic așa în trei cuvinte: am văzut-o, mi-am păstrat-o în suflet de atunci, am așteptat ceva timp până am simțit că în sfârșit pt să îi spun ce am în suflet. După ce am așteptat să îi spun cuvintele, pe care le-am ținut atât timp cu atâta foc în sufletul, s-a și împlinit dorința.. Dacă nu ar fi fost ea să apară în calea mea, eu cred că aș fi rămas singur. Probabil că așa mi-a fost soarta ca la un moment dat să o am pe Roxana lângă mine. Nu mai aveam o femeie de suflet, o jumătate. Cred că mă adaptam așa în tot restul vieții mele. Așa mi-a fost soarta ca la un moment dat să apară ea în calea mea. Drept dovadă copiii și înțelegerea din ziua de azi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, când o văd apropiată pe Betty de Roxana mea, sincer să fiu am cea mai mare liniște în lume. Asta e dorința mea! Copiii mei cei mari să fie aproape de Roxana mea pentru mine. Atâta timp cât totul este bine între ei, ce aș mai putea eu să îmi doresc?", a declarat Florin Salam.

Roxana a ținut să definească și ea povestea ei de dragoste, pentru care îi mulțumește în fiecare zi divinității. Regele manelelor este un norocos, iar succesul colosal se pare că nu este doar în muzică, ci și în planul familiei.

"Așa a fost soarta noastră să ne întâlnim și să avem familia frumoasă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să avem trei copii împreună și asta spune foarte mult.", a adăugat Roxana Dobre.

Florin Salam era să își rateze propria nuntă

Florin Salam a aruncat bomba la care nu se aștepta nimeni. Regele manelelor iubește ceea ce face, dar uneori uită să ia pauză. Acesta a povestit public cum era să rateze propria nuntă și să nu își mai unească destinul cu Roxana în acea zi. Întâmplarea este hilară, însă în acel moment, nimeni nu râdea. Povestea asta nu a știut-o nimeni, dar Florin Salam nu a mai putut să o țină secret.

"Am avut cea mai frumoasă nuntă. Am plâns de fericire, m-au cărat ăia cu roaba. A fost un haos de bucurie. A fost obositor. Eu am venit de la cântare direct, ca să nu îmi refuz prietenii, m-am dus să cânt, că mie îmi e rușine, deși nu trebuia să mă duc nicăieri. N-avem cum că avem copii, avem familie. Am venit direct...m-am băgat două ore în pat, nici nu am putut să le dorm, că eram cu gândul. Du-te la biserică, am făcut și pe plajă. Seara, când m-am întors să mă îmbrac în costumul principal, m-am pus să dorm și abia m-am trezit, era să nu mai ajung la nunta mea. Dacă nu ar fi Roxana să mă ajute, aș fi terminat.", a mărturisit Florin Salam, la Fiță cu Adiță.

