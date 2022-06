”Era să nu mai fiu” Mario Fresh, la un pas să-și piardă viața! A trecut printr-un incident grav. Cum a reușit să scape: „M-a dus imediat la spital”

In articol:

Mario Fresh se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a reușit să atragă de partea sa mulți fani. Cu toate acestea, puțini dintre ei știu, de fapt, incidentul prin care a trecut tânărul pe vremea când avea doar 8 ani.

Totodată, Mario Fresh a mai povestit că, incidentul putea chiar să-i aducă sfârșitul, asta dacă alături de el nu era tatăl său, care să-l ducă de urgență la cea mai apropiată unitate spitalicească. În urma întâmplării, cântărețul s-a ales cu un semn la arcadă, pe care îl are și în prezent.

”Da, o am de la 8 ani, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de 2 metri. Era să nu mai fiu. Am avut noroc. Au fost Dumnezeu cu mine și tata, care m-a dus, imediat, la spital”, a povestit Mario Fresh pentru Click.ro.

Mario Fresh formează un cuplu cu Alexia Eram

Mario Fresh și fiica Andreei Esca, Alexia Eram, formează un cuplu de ani buni, iar cei doi amorezi se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Sunt tineri, sunt frumoși și extrem de iubiți de toată lumea, având foarte mulți fani.

Ei bine, însă, admiratorii cuplului se întreabă mereu dacă cei doi tineri s-au gândit, până acum, să facă pasul cel mare și să se căsătorească, motiv pentru care Alexia Eram a lămurit această curiozitate a fanilor și a explicat concret dacă va ajunge curând, în fața altarului, cu Mario Fresh.

”Cred că suntem foarte tineri și nu ne gândim la căsătorie acum. Suntem împreună de aproape 6 ani. Nu a existat vreo cerere în căsătorie. Mai așteptăm, ne distrăm, toate lucrurile se întâmplă la timpul lor”, a declarat Alexia Eram, conform Viva.

Mario Fresh și Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]